Alertă de securitate pe calea ferată poloneză. Moldovean reținut în cadrul Operațiunii Tor

Incidentul a avut loc în gara din Puławy, situată în regiunea estică Lubelskie, și a fost confirmat luni de autoritățile poloneze.

Potrivit informațiilor difuzate de TVP Info, preluate ulterior de Polskie Radio, suspectul a fost descoperit între vagoanele trenului pe linia ferată care leagă orașul portuar Szczecin de localitatea de frontieră Dorohusk.

Arestarea a avut loc în cadrul Operațiunii Tor (Căile Ferate), o acțiune amplă lansată de autoritățile poloneze după o serie de acte de sabotaj comise pe aceeași linie feroviară în luna noiembrie. Operațiunea reunește poliția, militari din Forțele Teritoriale de Apărare ale Poloniei și Garda de Protecție a Căilor Ferate, având ca obiectiv protejarea infrastructurii critice.

În urma reținerii, anchetatorii au descoperit asupra bărbatului o geantă ce conținea mai multe telefoane mobile, echipamente electronice, cartele SIM și un acumulator extern. De asemenea, acesta avea documente scrise în limba rusă, fapt care a determinat alertarea structurilor de securitate națională.

Implicarea serviciilor de informații în anchetă

Autoritățile poloneze au notificat mai multe instituții, printre care Agenția de Securitate Internă, Serviciul de Contrainformații Militare și Biroul Central de Investigații Polonez. De asemenea, cazul a fost adus în atenția Parchetului Național.

Până în prezent, oficialii nu au precizat dacă bărbatul se confruntă cu acuzații formale. Totuși, incidentul are loc într-un context regional extrem de sensibil, marcat de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, ceea ce a determinat Polonia să își intensifice eforturile de contrainformații și securitate internă.