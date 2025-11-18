Polonia acuză serviciile de informații ruse de sabotaj pe calea ferată Varșovia-Lublin

Guvernul Poloniei a indicat marți că explozia care a avariat o porțiune de cale ferată folosită pentru transportul către Ucraina ar fi fost orchestrată de serviciile de informații ruse.

„Știți că cei care au comandat sabotajul și totul indică faptul că aceștia sunt serviciile de informații rusești, ar dori foarte mult să știe în ce direcție se îndreaptă procedurile desfășurate de poliție și agențiile de securitate internă”, a spus Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministrului pentru servicii speciale, structură care coordonează activitățile de informații, contrainformații și anticorupție.

Dobrzynski a precizat că ancheta este în desfășurare, iar anchetatorii „securizează probe, colectează informații și verifică datele strânse până acum”, potrivit Reuters.

Incidentul a determinat convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Național de Securitate, la care au participat comandanți militari, șefi ai serviciilor de informații și un reprezentant al președintelui.

Despre explozie, premierul Tusk a declarat: „Aruncarea în aer a liniei feroviare pe ruta Varșovia–Lublin este un act de sabotaj fără precedent, îndreptat împotriva securității statului polonez și a cetățenilor săi”.