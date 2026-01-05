Șeful serviciului de securitate al Ucrainei, Vasyl Maliuk, va fi înlocuit, anunță Zelenski

Zelenski a făcut anunțul într-o postare pe X, în care a menționat că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operațiunile de luptă.

„Am avut o întâlnire cu Vasyl Maliuk. I-am mulțumit pentru serviciul său militar și i-am propus să se concentreze în mod special pe acest domeniu de activitate. Trebuie să existe mai multe operațiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului și a statului rus, precum și rezultate mai solide în eliminarea inamicului. Acesta este domeniul în care Vasyl excelează și exact asta va continua să facă în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei. I-am încredințat lui Vasyl Maliuk sarcina de a face operațiunile noastre asimetrice cele mai puternice din lume. Împreună, am discutat și despre potențialii candidați pentru numirea în funcția de nou șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei”, a fost mesajul postat de Zelenski pe X.

Reacția lui Maliuk

Ulterior, într-o declarație pe Telegram, Maliuk a afirmat că demisionează din funcția de șef al SBU și a spus că va rămâne în serviciu pentru a desfășura ceea ce el a descris ca fiind operațiuni asimetrice de nivel mondial, menite să provoace „daune maxime” Moscovei.

„Demisionez din funcția de șef al Serviciului de Securitate [al Ucrainei]. Rămân în sistemul SSU pentru a implementa operațiuni speciale asimetrice de nivel mondial, care vor continua să provoace daune maxime inamicului. Sunt convins că un serviciu special puternic și modern este cheia securității statului nostru. Acesta este scopul schimbărilor pe care președintele Ucrainei le implementează în domeniul apărării, și îi mulțumesc pentru asta”, a scris Maliuk pe Telegram.

În ciuda faptului că a condus câteva dintre cele mai importante operațiuni ale Ucrainei împotriva Rusiei, mandatul lui Maliuk a fost marcat de controverse. Plecarea sa vine după zile de speculații că Zelenski se pregătea să îl demită.

Maliuk fusese numit șef al SBU de către parlamentul ucrainean pe 7 februarie 2023, după ce a ocupat funcția de șef interimar din iulie 2022. În timpul mandatului său, serviciul a desfășurat o serie de operațiuni de mare amploare, inclusiv atacuri asupra Podului Crimeii, potrivit Reuters.