Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE

În ultima perioadă, pe rețelele sociale din Polonia au apărut clipuri video generate de AI, înfățișând tinere aparent reale, care exprimau sprijin pentru „Polexit” și pentru idei de extremă dreapta. Conținutul era publicat de profilul TikTok „Prawilne Polki”, orientat în special către utilizatori cu vârste între 15 și 25 de ani.

Euronews arată că în aceste materiale, personajele susțineau că ieșirea din UE este necesară pentru „suveranitate” și „libertatea de alegere”, chiar dacă ar implica pierderi economice.

Indicatori ai generării artificiale

Unele clipuri păreau autentice, însă altele prezentau semne clare de folosire a tehnologiei AI. Expresiile faciale rigide sau desincronizarea dintre voce și imagine erau destul de evidente. „Privind cu atenție, se observă că mișcările și formulările nu par naturale. Este conținut produs cu instrumente de inteligență artificială”, a precizat Aleksandra Wójtowicz, analist în tehnologii digitale la Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale.

„Prawilne Polki” a fost șters în urma sesizărilor din partea utilizatorilor și organizațiilor civice. Totuși, experții avertizează că acest tip de campanie poate reapărea rapid. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „efect Hydra”. Mai simplu, eliminartea unui profil este urmată rapid de apariția altora, asemănătoare.

Cine se află în spatele inițiativei rămâne neclar: ar putea fi un experiment, sau începutul unei campanii de dezinformare mai ample, întreruptă temporar.

De ce sunt alese tinere atrăgătoare

Mesajele au vizat în mod special tineretul feminin. „Este o strategie întâlnită și în alte campanii de extremă dreapta: tinerele sunt mai ușor influențate de persoane de aceeași vârstă și gen”, explică Wójtowicz.

Această tactică se înscrie în trendul mai larg al promovării unor modele conservatoare, precum mișcarea „tradwives”, care câștigă teren și în Europa Centrală și de Est.

Unii politicieni polonezi au sugerat că aceste mesaje ar putea fi legate de propaganda pro-rusă. Termenul „prawilne” din numele contului are origini în argoul rusesc și penitenciar, alimentând suspiciunile privind o sursă externă.

Materiale similare au fost observate și pe YouTube, prezentate sub formă de „știri” și promovând narațiuni pro-ruse sau teorii conspiraționiste.

TikTok – platformă-cheie pentru tinerii polonezi

Un studiu din 2025 arată că aproape 44% dintre polonezii cu vârste între 18 și 25 de ani își iau informațiile politice în principal de pe TikTok, ceea ce face platforma vulnerabilă la manipulare.

„Prawilne Polki” a strâns circa 200.000 de vizualizări și aproape 20.000 de aprecieri în două săptămâni, suficient pentru a fi favorizat de algoritmii aplicației.

Sondajele recente indică faptul că aproximativ 25% dintre polonezi ar sprijini ieșirea din UE, în timp ce aproape două treimi resping ferm ideea. Specialiștii avertizează că utilizarea AI în campanii politice poate amplifica polarizarea, mai ales în rândul tinerilor.