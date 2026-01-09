Campanii agresive cu videoclipuri generate de IA pe TikTok promovează ieșirea Poloniei din UE / Expert: testează influențarea alegerilor parlamentare din Polonia

Mulțimea de videoclipuri generate cu IA și distribuite pe TikTok, care promovează ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană sunt, de fapt, o campanie cu țintă precisă – testarea modului în care pot fi influențate alegerile parlamentare din 2027. Este declarația făcută de secretarul de stat pentru aafaceri Digitale din Polonia, Dariusz Standerski pentru publicația Politico.

Aceste videoclipuri reprezintă tinere îmbrăcate în costume tradiționale poloneze, care transmit mesaje de extremă dreapta și îndeamnă la ieșirea Poloniei din UE – „Polexit”. Videoclipurile au devenit populare extrem de repede, au fost distribuite și vizualizate masiv, în special în ultimele zile din 2025.

„Polonia era mai poloneză atunci”

În interviul acordat publicației citate, Standerski spune: „Le consider o testare a camapniilor privind alegerile” (parlamentarele din 2027, n. red.).

Într-una dintre imagini se spune: „Vreau Polexit pentru că vreau libertate de alegere, chiar dacă va fi mai scump. Nu îmi amintesc de Polonia înainte de Uniunea Europeană, dar simt că era mai poloneză atunci”.

„Când vorbesc despre Polexit, aud alarmism, catastrofă, sfârșitul lumii. Întotdeauna același tipar. Nicio discuție despre cine decide cu adevărat pentru noi și de ce. Poate că e momentul să începem să vorbim despre asta calm”, se spune în alt videoclip.

Videoclipurile generate cu IA nu au o calitate bună

În privința calității videoclipurilor, unele păreau autentice, însă altele erau evident generate du IA.

Aleksandra Wójtowicz, analist senior pentru tehnologii noi și digitalizare la Institutul Polonez de Afaceri Internaționale, a explicat la Euronews că sunetul și imaginea nu se sincronizau – unul dintre indiciile că materialele nu prezentau persoane reale, cu opinii reale.

În opinia acesteia, videoclipurile generate cu IA nu au o calitate bună.

„Efectul Hydra”

Mai mulți utilizatori și organizații au raportat contul „Prawilne Polki”, iar platforma a decis să-l elimine, însă faptul că un cont a fost eliminat nu înseamnă că nu poate fi făcut altul, cu alt nume, dar cu același conținut, spune Wójtowicz, care adaugă că astfel de campanii se derulează și pe alte platforme – YouTube, de exemplu.

Wójtowicz mai spune că asemenea materiale urmăresc „efectul Hydra” – un profil e raportat și eliminat, dar multe altele apar în locul lui, care continuă să difuzeze conținut similar.

Interesant de remarcat că aceste materiale țintesc pe grupuri secifice de audiență. De exemplu, tinerele primesc materiale în care fete frumoase (generate cu IA) le sugerează acestora anumite idei politice. Mai mult, susține analista, mișcarea de tipul „tradwives” (soții tradiționale) a început să capete formă și în Polonia.

Jurnale de știri generate cu IA și cu vocie sintetice

Nici YouTube n-a scăpat de aceste campanii de dezinformare.

Videoclipuri evident generate cu IA care imită jurnalele de știri, cu voci sintetice promovează narativul pro-rus, inclusiv afirmații false despre alegeri fraudate.

De altfel, materiale generate cu IA au mai fost folosite și în campania electroală pentru alegerile prezidențiale din Polonia.

În videoclipuri, femeile erau sfătuite să susțină candidați de dreapta, precum Stawomir Menzen sau Karol Nawrocki, susținuți de Partidul Lege și Justiție.