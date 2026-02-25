Polonia: Șase persoane au fost puse sub acuzare pentru tentativă de contrabandă cu tehnologie militară către Rusia

Procurorii polonezi au anunțat că suspecții, patru cetățeni belaruși și doi polonezi, au fost reținuți la data de 18 februarie și sunt acuzați că au încercat să transporte prin Belarus dispozitive care să susțină dezvoltarea producției ruse de sisteme militare, relatează Reuters.

„Acțiunile anterioare ale ofițerilor Administrației Naționale a Veniturilor au contribuit la dejucarea unei tentative de introducere ilegală a unui utilaj, ceea ce a contribuit la perturbarea potențialelor aprovizionări cu echipamente militare către trupele Federației Ruse care operează în estul Ucrainei. Încălcarea prevederilor legii sancțiunilor este clasificată drept infracțiune, pedepsită cu închisoare pentru o perioadă de cel puțin trei ani”, transmit procurorii.

Trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni, în timp ce ceilalți trei au fost lăsați sub control judiciar.

Autoritățile de la Varșovia avertizează constant asupra tentativelor Rusiei și Belarusului de a destabiliza statele care sprijină Ucraina, pe fondul invaziei ruse, începute acum patru ani.