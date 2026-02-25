Prima pagină » Știrile zilei » Fosta directoare a Muzeului Luvru primește o nouă însărcinare de la Palatul Élysée

Fosta directoare a Muzeului Luvru primește o nouă însărcinare de la Palatul Élysée

Laurence des Cars, fosta directoare a Muzeului Luvru, a fost desemnată de președintele Emmanuel Macron să coordoneze un proiect privind cooperarea între marile muzee, în cadrul președinției franceze a grupului G7.
Fosta directoare a Muzeului Luvru primește o nouă însărcinare de la Palatul Élysée
Sursa foto: Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
25 feb. 2026, 14:14, Știri externe

Laurence des Cars, fosta directoare a Luvrului va lucra pe tema „cooperării între marile muzee”, în contextul președinției franceze a G7. Anunțul a fost făcut de de purtătoarea de cuvânt a Guvernului francez, Maud Brégeon, în cadrul unei conferințe de presă, desfășurate miercuri. 

Potrivit declarațiilor făcute de Brégeon, numirea are scopul de a valorifica „expertiza științifică incontestabilă” a acesteia și reconfirmă încrederea acordată de președintele Macron.

Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, de la conducerea muzeului, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului”, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro. 

„Dinamica de modernizare a Luvrului pe care o conduc de când am preluat mandatul în septembrie 2021 nu mai poate fi realizată. Rămânerea în funcție ar însemna gestionarea situației existente, în condițiile în care Luvrul trebuie să-și continue transformarea”, a spus des Cars, într-un interviu acordat Le Figaro

În urma demisei, la conducerea Luvrului a fost numit istoricul de artă Christophe Leribault. Noul director a condus anterior un alt reper și atracție turistică franceză de renume mondial, Palatul Versailles, supraveghind un buget anual de aproximativ 170 de milioane de euro.

Recomandarea video