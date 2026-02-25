21 de polițiști italieni, cercetați pentru un presupus furt dintr-un magazin de lux din Roma

21 de staționați la gara Termini din Roma sunt anchetați pentru că ar fi furat haine de lux și parfumuri dintr-un magazin Coin, potrivit poliției italiene, citată de Euronews.

Printre cele 44 de persoane implicate se numără 9 polițiști feroviari, dar și 12 carabinieri. Aceștia sunt anchentați de procurorii italieni pentru furt calificat, potrivit presei italiene.

Ancheta a început după ce managerul magazinului din Via Giolitti, parte a lanțului italian de lux specializat în produse de înaltă calitate, a raportat în luna februarie 2024 o lipsă de inventar de 184.000 de euro.

Printre articolele despre care se crede că ar fi furate se numără jachete, genți, cămăși, curele, parfumuri, cosmetice, lenjerie intimă, dar și pălării de marcă.

După descoperirea inițială, conducerea magazinului a făcut verificări și a constatat că au dispărut și alte mărfuri în valoare de 94.000 de euro, 45.000 de euro numai din departamentul de parfumerie.

Conducerea magazinului a angajat o agenție privată de investigații, care a montat noi camere de supraveghere în magazin.

Furturile, descoperite cu ajutorul unor camere de supraveghere

Unul dintre casierii magazinului ar fi avut rolul central în această schemă. Suspectul a desprins etichetele anti-furt de pe anumite produse care erau dinainte selectate, le-ar fi ascuns aproape de tejghea și apoi ar fi procesat tranzacțiile pe casă pentru produse în valoare de câteva zeci de euro, în timp ce valoare produselor scoase din magazin era cu mult mai mare.

Firma privată care a investigat cazul a montat un software special la una dintre casele de marcat, astfel descoperindu-se discrepanțe între tranzacțiile trecute în evidență, raportat la produsele scoase din magazin. Seria de furturi ar fi continuat timp de 4 luni, din septembrie, până în decembrie 2024.

Fiecare dintre polițiști ar fi fost implicați în unul sau două dintre incidente

Fiecare dintre polițiștii, dar și carabinierii cercetați ar fi fost implicați în unul sau două incidente, potrivit rapoartelor. Toți polițiștii, dar și carabinierii implicați au fost transferați în alte locații până la finalizarea anchetei.

Andrea Flcetta, avocatul a opt dintre polițiștii investigați a afirmat că polițiștii care sunt suspectați au făcut 50 de arestări anul trecut și au recuperat mărfuri furate în valoare de mii de euro în cadrul operațiunilor anti-furt.

„Ei sunt anchetați de ieri pentru episoade – a căror inexistență o vom dovedi – în valoare de câteva zeci de euro și nu, așa cum au raportat unii, pentru o sumă de sute de mii de euro”, a declarat Falcetta.