Doi muncitori morți în explozia unei mine de cărbune din Polonia

Doi angajați au decedat după o explozie de metan și prăbușirea unor mase de rocă în mina de cărbune Pniowek, situată în sudul Poloniei, a anunțat luni seară proprietarul JSW.

Compania a precizat că, după ora 17:00 (16:00 GMT), luni, cantități mari de metan au fost eliberate în mina Pniowek, unde o mașină de săpat tuneluri funcționa în prezența a 10 muncitori în subteran.

Opt dintre aceștia au reușit să iasă singuri la suprafață, iar cu ceilalți doi s-a pierdut contactul, a declarat JSW.

După o operațiune de salvare de șapte ore, echipele i-au găsit pe mineri, care au fost declarați morți de un medic la fața locului, scrie Reuters.