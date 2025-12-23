Doi muncitori morți în explozia unei mine de cărbune din Polonia

Doi angajați au decedat după o explozie de metan și prăbușirea unor mase de rocă în mina de cărbune Pniowek, situată în sudul Poloniei, a anunțat luni seară proprietarul JSW.
Compania a precizat că, după ora 17:00 (16:00 GMT), luni, cantități mari de metan au fost eliberate în mina Pniowek, unde o mașină de săpat tuneluri funcționa în prezența a 10 muncitori în subteran.
Opt dintre aceștia au reușit să iasă singuri la suprafață, iar cu ceilalți doi s-a pierdut contactul, a declarat JSW.
După o operațiune de salvare de șapte ore, echipele i-au găsit pe mineri, care au fost declarați morți de un medic la fața locului, scrie Reuters.
Marți dimineață, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a transmis condoleanțe familiilor victimelor pe pagina sa de X. Președintele Karol Nawrocki a declarat că a primit vestea „cu mare tristețe”.
Agenția poloneză de presă PAP a raportat că aceste decese reprezintă victimele 14 și 15 ale accidentelor miniere din acest an în Polonia și victimele 11 și 12 în minele de cărbune.
Mina Pniowek se află printre exploatările cu cel mai ridicat risc de metan din țară, a mai menționat PAP.