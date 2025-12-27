Polonia: O nouă șină ruptă crește suspiciunile de sabotaj

O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia, provincia Opole. Incidentul ridică suspiciuni de sabotaj, după ce în noiembrie au avut loc explozii pe căile ferate poloneze.

Secțiunea lipsă de cale ferată a fost descoperită pe linia ferată nr. 137 între Sławięcice și Rudziniec. Avaria a fost raportată de ofițerii Gărzii de Securitate Feroviară, anunță polsatnews.pl.

La fața locului au sosit ofițeri de la poliția din Opole și Biroul Central de Investigații. Agenția de Securitate Internă din Polonia a fost notificată.

Ger sau sabotaj?

Specialiștii PKP cred că daunele ar fi putut fi cauzate de temperaturile foarte scăzute ale aerului. Totuși, autoritățile tratează fiecar incident foarte serios.

Creșterea îngrijorării cu privire la incidente similare este cauzată de actele de sabotaj care au avut loc în noiembrie.

Explozii în noiembrie

În perioada 15-16 noiembrie, pe ruta Varșovia-Dorohusk, o explozie a distrus calea ferată în Mice, provincia Mazovia. A fost un act de sabotaj terorist.

În apropierea gării Gołąb, județul Puławy, un tren cu 475 de pasageri a fost nevoit să frâneze brusc. Linia ferată fusese avariată prin explozie.

Interpol caută doi ucraineni

Doi ucraineni, Yevhen Ivanov și Oleksandr Kononov, sunt căutați în legătură cu actele de sabotaj din noiembrie. Au fost emise avize roșii Interpol.

Parchetul din Polonia i-a acuzat de acte de sabotaj de natură teroristă în numele serviciilor de informații ale Federației Ruse împotriva Poloniei.

Acuzații de spionaj și terorism

Acuzațiile se bazează pe trei articole: spionaj sub forma unor acte de sabotaj în numele serviciilor secrete străine, provocarea unei amenințări de dezastru în traficul terestru și utilizarea de explozivi.

Infracțiunile se pedepsesc cu închisoare pe viață.

Anchetă în curs

Autoritățile din Polonia verifică dacă avaria din Opole este legată de sabotajul din noiembrie sau dacă a fost cauzată de condițiile meteorologice extreme.

Fiecare incident pe calea ferată este tratat cu maximă atenție din cauza amenințării teroriste anterioare.