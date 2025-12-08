Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia

Campanie de dezinformare anti-ucraineană circulă intens în mediul online polonez, în special pe Facebook. Centrul de Combatere a Dezinformării din Ucraina (CCD) a atras atenția că această manipulare exploatează fricile consumatorilor. Instituția susține că această campanie are scopul de a deteriora relațiile dintre polonezi și ucraineni.

Mesajele, despre care autoritățile poloneze spun că sunt false, îi îndeamnă pe utilizatori să refuze produsele alimentare marcate cu codul 482. Acest cod de bare indică faptul că marfa provine din Ucraina. Fără să prezinte dovezi, autorii postărilor susțin că „toată producția ucraineană este contaminată” și reprezintă un pericol pentru sănătate

Mitul alimentelor „contaminate”, folosit pentru a induce panică

„Astfel de falsuri pornesc de la cazuri reale, când anumite loturi de produse – nu neapărat din Ucraina – nu trec standardele de calitate”, au explicat specialiștii ucraineni. Ei spun că propagandiștii „generalizează intenționat incidente izolate pentru a crea impresia falsă a unui pericol total”.

Autoritățile poloneze publică în mod constant alerte privind produsele neconforme, indiferent de țara de origine, iar sistemele de control european funcționează în baza acelorași criterii pentru toți producătorii. „Generalizarea de tipul «toate alimentele ucrainene sunt contaminate» este o metodă clasică de dezinformare”, subliniază partea ucraineană.

Dezinformare cu miză politică

Potrivit CCD, manipularea nu este întâmplătoare. „Folosirea în mod manipulator a codului de bare 482, care arată că produsul este fabricat în Ucraina, face parte dintr-o campanie anti-ucraineană intensificată în Polonia de la începutul invaziei pe scară largă. Scopul este să crească presiunea asupra deciziilor politice ale Varșoviei referitoare la sprijinul acordat Ucrainei”, a comunicat insituția.

Oficialii polonezi au început să răspundă mai ferm acestor povești false. Ministrul de externe, Radosław Sikorski, a criticat recent politicienii care alimentează ostilitatea față de Ucraina, după mai multe acte de sabotaj pe calea ferată din Polonia.

„Consumul responsabil de informație este esențial pentru a proteja societatea de manipulare”, spun specialiștii ucraineni. Aceștia îi îndeamnă pe consumatori să nu creadă mesaje alarmiste fără să verifice sursele.

Ce alimente importă Polonia din Ucraina

Polonia importă din Ucraina în special uleiuri vegetale și semințe oleaginoase, dar și grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale procesate. Uleiul de floarea-soarelui este printre produsele cele mai frecvente. În 2024, doar uleiul vegetal (semințe de floarea-soarelui, soia, rapiță) reprezenta aproximativ 734 milioane de dolari din totalul alimentelor importate din Ucraina.