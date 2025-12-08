Avertismentul liderului opoziției din Belarus: Dictatorii testează frontierele Europei

Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției din Belarus aflată în exil, a transmis un mesaj puternic în cadrul interviului acordat emisiunii Europe Today de la Euronews: dictatorii testează limitele Europei, iar Uniunea Europeană trebuie să rămână unită pentru a proteja arhitectura sa de securitate.

„De la Moscova la Minsk, regimurile autoritare încearcă să vadă cât de departe pot merge. Indecizia va fi percepută doar ca slăbiciune”, a declarat aceasta.

Riscul unui acord nefavorabil pentru Ucraina

Tsikhanouskaya avertizează că un compromis nefavorabil pentru Ucraina venit în contextul presiunilor internaționale pentru încetarea războiului, ar putea avea efecte drastice, nu doar pentru Kiev, ci pentru întregul continent.

„Toți vrem pace și înțeleg că administrația Trump caută un acord. Dar totul va depinde de poziția Europei și de unitatea ei”, a spus lidera opoziției.

Ea subliniază că soarta Belarusului este direct legată de rezultatul conflictului:

„Este important ca Belarus să fie parte a negocierilor, pentru ca țara noastră să nu devină un premiu de consolare și să nu rămână subjugată regimului actual și Rusiei.”

Belarus: între represiune internă și agresiunea externă a Rusiei

După alegerile contestate din 2020, Tsikhanouskaya a fost obligată să părăsească țara. În acest timp, regimul lui Alexandr Lukașenko, aflat la putere de 31 de ani, a intensificat represiunea împotriva opoziției. Atât SUA cât și UE au acuzat fraudarea scrutinului și au introdus sancțiuni.

Nu trebuie uitat că Belarus a servit drept platformă pentru ofensiva Rusiei asupra Ucrainei în 2022. Mai recent, guvernele baltice și Polonia au acuzat Minsk de folosirea migrației ilegale ca instrument de presiune și de trimiterea deliberată de baloane de mari dimensiuni în spațiul aerian european.

Europa trebuie să rămână vigilentă

Țările vecine, precum Lituania, iau în calcul măsuri excepționale în fața provocărilor repetate venite de la Minsk, inclusiv declararea stării de urgență.

Pentru Tsikhanouskaya, mesajul este clar: „Este o formă de atac hibrid asupra Europei. Dictatorii încearcă constant să șantajeze și să testeze reacția liderilor europeni. Trebuie să arătăm că nu vom ceda.”