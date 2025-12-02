Prima pagină » Economic » Avertisment dur. Economia germană se confruntă cu „cea mai profundă criză” de la război, este „în cădere liberă”

Liderii industriașilor din Germania susțin că economia țării se confruntă cu „cea mai profundă criză” de la război. Ei acuză guvernul federal că nu ia măsuri pentru a stabiliza economia aflată „în cădere liberă”.
Petru Mazilu
02 dec. 2025, 12:50, Economic

Economia germană se confruntă cu „cea mai profundă criză” de la război, avertizează industriașii.

„Economia germană este în cădere liberă și totuși guvernul nu reacționează cu determinarea necesară”, a transmis Peter Leibinger, președintele Federației Industriilor Germane (BDI), potrivit Le Figaro.

Avertismentul a venit de la cea mai mare federație industrială a țării prin intermediul unui comunicat de presă.

Industriașii au criticat guvernul pentru „inacțiune”, deoarece Germania se confruntă cu al patrulea an consecutiv de scădere a producției industriale.

„Industria germană se va confrunta cu o scădere dramatică până la sfârșitul anului 2025”, au mai transmis industriașii.

O criză a economiei germane, cea mai mare din UE alături de cea franceză, ar produce efecte în toată Europa.