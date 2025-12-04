Germania, în impas: economia stagnează și coaliția lui Merz se clatină

Odată cu stagnarea economică și tensiunile din propria coaliție cu social-democrații, cancelarul german Friedrich Merz se află sub o presiune tot mai mare. După doi ani de contracție consecutivi, economia Germaniei nu a reușit să crească de la preluarea mandatului său.

Potrivit Bloomberg, avertismentele vin chiar din nucleul mediului de afaceri german. Peter Leibinger, președintele puternicului lobby industrial BDI, spune că Germania „se confruntă cu un punct de minim dramatic”. El avertizează că „economia este în cădere liberă, dar guvernul nu răspunde suficient de hotărât”. Federația Industriei Germane (BDI) este cea mai influentă organizație care reprezintă marile companii din sectorul industrial.

Leibinger a atras atenția că fiecare lună fără reforme „costă locuri de muncă și prosperitate” și limitează drastic capacitatea statului de acțiune în viitor.

Merz, contestat chiar din propriul partid

În plan politic, Merz riscă o înfrângere umilitoare în Bundestag. Din propriul partid CDU, 18 parlamentari tineri au anunțat că vor vota împotriva unei legi cheie privind pensiile. Pentru acești conservatori, proiectul de lege este nedrept față de generațiile tinere. El garantează plata pensiilor până în 2031 și chiar venituri mai mari pentru pensionari după această dată.

Dar costurile suplimentare ar fi acoperite prin contribuții mai mari de la actualii angajați și prin mai multe fonduri de la bugetul de stat, bani care vor fi plătiți tot de viitoarele generații.

Guvernul are o majoritate extrem de subțire, de numai 12 locuri în Bundestag, iar un vot ratat ar putea „avea consecințe dramatice”, a avertizat Merz într-o ședință internă.

Extrema dreaptă, pe primul loc în sondaje

Și partenerii de guvernare îi complică situația lui Merz. Copreședinta SPD, partidul social-democrat aflat la guvernare alături de CDU/CSU, Baerbel Bas, a sugerat că un eșec al legii ar putea marca sfârșitul coaliției. Iar acest lucru ar putea duce la alegeri anticipate. În acest moment, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) apare primul în unele sondaje.

Germania, avertizată de FMI

Partidul de stânga radicală Die Linke a anunțat că se va abține de la vot, ceea ce ar ajuta guvernul să treacă legea cu o majoritate foarte strânsă. Dar o astfel de reușită nu ar fi un adevărat succes pentru Merz, pentru că ar arăta că se bazează pe opoziție și nu pe propria coaliție.

Fondul monetar internațional avertizează că Germania nu își poate recâștiga prosperitatea fără reforme curajoase și rapide. Iar răbdarea mediului economic pare să se fi terminat.