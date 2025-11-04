Partidul de extremă dreapta pierde alegerile din Olanda. Favorit pentru postul de Premier este primul lider declarat homosexual din țară

Alegerile tensionate din Olanda s-au încheiat prin numărarea voturilor prin corespondență ale cetățenilor olandezi care locuiesc în străinătate. Partidul D66 a obținut o victorie surprinzătoare în fața Partidului pentru Libertate, formațiunea de extremă dreapta a parlamentarului anti-islam Geert Wilders. Numărătoarea finală a fost realizată de agenția națională de știri ANP, potrivit AP.

Cele două partide vor avea fiecare câte 26 de parlamentari deoarece avantajul de aproximativ 28.000 de voturi pentru D66 nu a fost suficient pentru ca învingătorul să obțină un loc suplimentar.

ANP a estimat încă de zilele trecute că D66 va obține cele mai multe voturi, dar chestiunea locului suplimentar din Parlament a rămas neclară până în noaptea de luni spre marți. Într-o declarație făcută săptămâna trecută, Rob Jetten, liderul în vârstă de 38 de ani al D66, a vorbit despre un „rezultat istoric” și a spus că este mândru simțind o „mare responsabilitate” față de țară.

Jetten este favorit pentru a deveni premier. El este cel mai tânăr politician de top și primul lider declarat homosexual din țară.

Partidul extremist care în urmă cu doi ani obținea o victorie clară în alegerile parlamentare va pierde 11 locuri în Parlament. Geert Wilders a pierdut sprijinul populației deoarece nu a reușit să conducă pentru mult timp o coaliție de guvernare.

Formarea unei noi coaliții va dura probabil săptămâni sau luni. Fiind cel mai mare partid, D66 va avea prima șansă de a forma un guvern. Negocierile cu alte partide vor începe chiar marți.