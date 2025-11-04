Prima pagină » Știri externe » Partidul de extremă dreapta pierde alegerile din Olanda. Favorit pentru postul de Premier este primul lider declarat homosexual din țară

Partidul de extremă dreapta a pierdut alegerile din Olanda. Rezultatul a fost confirmat marți după numărarea voturilor prin corespondență. Pe primul loc este o formațiune de centru, proeuropeană, condusă de un politician de 38 de ani.
Partidul de extremă dreapta pierde alegerile din Olanda. Favorit pentru postul de Premier este primul lider declarat homosexual din țară
Sursa foto: X
Petru Mazilu
04 nov. 2025, 11:50, Știri externe

Alegerile tensionate din Olanda s-au încheiat prin numărarea voturilor prin corespondență ale cetățenilor olandezi care locuiesc în străinătate. Partidul D66 a obținut o victorie surprinzătoare în fața Partidului pentru Libertate, formațiunea de extremă dreapta a parlamentarului anti-islam Geert Wilders. Numărătoarea finală a fost realizată de agenția națională de știri ANP, potrivit AP.

Cele două partide vor avea fiecare câte 26 de parlamentari deoarece avantajul de aproximativ 28.000 de voturi pentru D66 nu a fost suficient pentru ca învingătorul să obțină un loc suplimentar.

ANP a estimat încă de zilele trecute că D66 va obține cele mai multe voturi, dar chestiunea locului suplimentar din Parlament a rămas neclară până în noaptea de luni spre marți. Într-o declarație făcută săptămâna trecută, Rob Jetten, liderul în vârstă de 38 de ani al D66, a vorbit despre un „rezultat istoric” și a spus că este mândru simțind o „mare responsabilitate” față de țară.

Jetten este favorit pentru a deveni premier. El este cel mai tânăr politician de top și primul lider declarat homosexual din țară.

Partidul extremist care în urmă cu doi ani obținea o victorie clară în alegerile parlamentare va pierde 11 locuri în Parlament. Geert Wilders a pierdut sprijinul populației deoarece nu a reușit să conducă pentru mult timp o coaliție de guvernare.

Formarea unei noi coaliții va dura probabil săptămâni sau luni. Fiind cel mai mare partid, D66 va avea prima șansă de a forma un guvern. Negocierile cu alte partide vor începe chiar marți.