Surpriză la alegerile din Olanda: extrema dreaptă și liberalii, la egalitate

Rezultatul surprinzător al scrutinului parlamentar reprezintă un moment istoric pentru politica olandeză, unde niciodată două partide nu s-au aflat la egalitate pentru primul loc. Partidul pentru Libertate, condus de politicianul de extremă dreaptă Geert Wilders, și D66, condus de liberalul progresist Rob Jetten, au câștigat fiecare câte 26 de locuri în Camera Reprezentanților, potrivit numărătorii aproape complete publicate de agenția olandeză de presă ANP.

Este pentru prima dată în Olanda când două partide termină la egalitate pe primul loc, fapt care va complica negocierile pentru formarea unei noi coaliții guvernamentale.

Extrema dreaptă vrea să conducă negocierile

Wilders, cunoscut pentru pozițiile sale anti-islam și anti-imigrație, a declarat joi dimineață că partidul său trebuie să aibă un rol central în viitoarele negocieri. „Atâta timp cât nu există o claritate de 100%, niciun negociator D66 nu se poate apuca de treabă. Vom face tot ce putem pentru a preveni asta”, a spus el, citat de Associated Press.

Politicianul naționalist domină scena politică olandeză printr-un discurs provocator și eurosceptic și trăiește sub protecția permanentă a poliției după ce a primit numeroase amenințări cu moartea, în urma declarațiilor sale anti-islam.

Liberalii mizează pe dialog și cooperare

De cealaltă parte, liderul D66, liberalul Rob Jetten, a adoptat un ton conciliant și a subliniat nevoia de stabilitate politică: „Milioane de olandezi au ales astăzi forțele pozitive și o politică în care putem privi din nou înainte împreună”.

Jetten, care se definește prin toleranță, cooperare și modernizare, se află într-un puternic contrast ideologic cu Geert Wilders, liderul naționalist. În cariera sa, Jetten a fost ministru al Climei și Energiei între 2022 și 2025 și a condus grupul parlamentar al D66. Este, de asemenea, unul dintre puținii lideri politici europeni deschis asumați ca gay, fiind o voce constantă pentru drepturile comunității LGBTQ+ și promovarea diversității în spațiul public. Nu și-a construit imaginea politică pe acest element, dar l-a integrat firesc în discursul despre toleranță și diversitate.

Alegerile nu pun capăt valului populist din Olanda

Rezultatul reprezintă o victorie semnificativă pentru D66, care atinge cel mai bun scor din istoria sa, dar și o pierdere notabilă pentru partidul lui Wilders, care a forțat alegerile anticipate în iunie. după ce a provocat căderea coaliției de guvernare din cauza disputelor pe tema migrației.

Analiștii avertizează că, deși sprijinul pentru partidul de extremă dreaptă a scăzut, populismul de dreapta nu dispare din peisajul politic olandez. Potrivit analistei britanice Armida van Rij, de la Centrul pentru Reformă Europeană, „este puțin probabil ca aceste alegeri să marcheze sfârșitul populismului în Țările de Jos”.

Guvern greu de format la Haga

Scena politică olandeză, tot mai împărțită între partidele tradiționale și cele populiste, se confruntă cu tensiuni legate de imigrație și identitate, iar formarea unei coaliții stabile ar putea dura săptămâni sau luni.