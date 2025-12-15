Operațiune specială. Ucrainenii susțin că au lovit un submarin rusesc

Serviciul de securitate al Ucrainei susține că a lovit un submarin rusesc într-o operațiune specială în portul Novorossiisk, potrivit Sky News.

SBU mai anunță că dronele subacvatice au lovit un submarin rusesc, provocându-i daune critice care l-au scos din uz.

Forțele de securitate consideră că este vorba despre o lovitură financiară importantă pentru marina rusă.

„Submarinul distrus a fost forțată să rămână în portul Novorossiisk din cauza operațiunilor speciale reușite ale dronelor navale de suprafață. Costul submarinului din clasa Varshavyanka este de aproximativ 400 de milioane de dolari. Având în vedere sancțiunile internaționale impuse, construcția unui submarin similar poate costa în prezent până la 500 de milioane de dolari”, a comunicat SBU pe Telegram.

Informația nu a fost confirmată de ruși.