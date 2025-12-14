Chile votează în alegerile prezidențiale care se preconizează că vor înclina țara spre dreapta

Aproape 15,6 milioane de alegători înregistrați în Chile sunt pregătiți să voteze. Secțiile de votare se vor închide la ora 18:00, ora locală (21:00 GMT), în funcție de cozile de la urne, iar rezultatele preliminare sunt așteptate la scurt timp după aceea.

În turul doi se vor înfrunta Jose Antonio Kast, din Partidul Republican de extremă dreapta pe care l-a fondat, și Jeannette Jara, candidata coaliției guvernului de stânga actual, din Partidul Comunist.

În timp ce Jara a câștigat primul tur din noiembrie cu 26,85% din voturi, Kast a învins o serie de candidați de dreapta și a terminat pe locul al doilea, cu 23,92%.

Se preconizează că majoritatea alegătorilor care i-au susținut pe acești candidați vor vota pentru Kast, ceea ce i-ar asigura peste 50% din voturi și președinția.