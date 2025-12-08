Prima pagină » Politic » Analiză: Cum a ajuns Anca Alexandrescu pe locul 2 în alegerile din București

Analiză: Cum a ajuns Anca Alexandrescu pe locul 2 în alegerile din București

Din peste 1.200 de secții, Anca Alexandrescu a câștigat fără drept de apel peste 200. Cel mai mult a câștigat acolo unde nu a candidat primarul de sector: în Sectorul 3 a ieșit pe primul loc în 57 de secții, iar în Sectorul 5, în 70 de secții.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Laura Buciu
08 dec. 2025, 14:36, Politic

La alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 au fost organizate în București un număr de 1289 de secții. Candidatul susținut de AUR, Anca Alexandrescu, a câștigat 211 secții.

A avut chiar scoruri de 35-40% în secții din Metalurgiei sau Șoseaua Giurgiului. Domină zonele de la marginea Bucureștiului: Rahova, Sălajan, Ferentari, dar și Giulești-Sârbi, zona de est din Colentina și Pantelimon. Fost consilieră a lui Liviu Dragnea a oținut peste 60% în zona Industriilor – Șoseaua Gara Cățelu.

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în Sectorul 1:

În Sectorul 1, Ciprian Ciucu a câștigat cu 40,29% % (31.394 de voturi). Cam jumătate dintre cei veniți la vot au ales-o pe Anca Alexandrescu: 15.130 (19,09%)

Secția de votare nr 10: Anca Alexandrescu 173 de voturi (41,69%), Ciprian Ciucu – 87 de voturi (20,96%).

Secția de votare nr. 12: Anca Alexandrescu – 130 de voturi (33,25%), Ciprian Ciucu – 97 de voturi (24,81%).

Secția de votare nr. 19: Anca Alexandrescu a avut 135 de voturi (27,55%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (133 de voturi – 27,14%).

Secția de votare nr. 61: Anca Alexandrescu -115 voturi (38,59%), Danel Băluță – 114 voturi (38,26%). Câștigătorul Ciprian Ciucu a obținut doar 10,07% la această secție, fiind clasat pe locul al treilea – 30 de voturi.

Secția de votare nr. 142: Anca Alexandrescu – 149 de voturi (38,80%), Ciprian Ciucu – 105 voturi, adică 27,34%.

Secția de votare nr. 144: Anca Alexandrescu a avut 120 de voturi (30,85%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (115 de voturi – 29,56%).

Secția de votare nr. 145: Anca Alexandrescu a avut 134 de voturi (33,25%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (133 de voturi – 33%).

Secția de votare nr. 146: Anca Alexandrescu a avut 117 de voturi (32,77%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (100 de voturi – 28,01%).

Secția de votare nr. 147: Anca Alexandrescu a avut 126 de voturi (33,07%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (96 de voturi – 25,20%).

Secția de votare nr. 151: Anca Alexandrescu a obținut 129 de voturi (40,31%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (63 de voturi – 19,69%).

Secția de votare nr. 152: Anca Alexandrescu a obținut 116 voturi (34,42%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (97 de voturi – 28,78%).

Secția de votare nr. 153: Anca Alexandrescu a obținut 121 de voturi (38,66%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (117 voturi – 37,38%).

Secția de votare nr. 155: Anca Alexandrescu a obținut 142 de voturi (35,32%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (128 de voturi – 31,84%).

Secția de votare nr. 156: Anca Alexandrescu a obținut 143 de voturi (32,06%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (119 voturi – 26,68%).

Secția de votare nr. 157: Anca Alexandrescu a obținut 133 de voturi (31,67%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (112 voturi – 26,67%).

Secția de votare nr. 160: Anca Alexandrescu a obținut 111 voturi (31,27%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (108 voturi – 30,42%).

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în sectorul 2:

Sectroul 2 a fost câștigat de Ciucu cu 33,29% (32.756 de voturi). Dar 22.113 bucureșteni au ales Anca Alexandrescu – 22,47%.

Secţia de votare nr.186 : Anca Alexandrescu a obținut 131 voturi (29,84%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (115 voturi – 26,20%).

Secţia de votare nr.192: Anca Alexandrescu a obținut 93 de voturi (33,10%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (81 de voturi – 28,83%).

Secţia de votare nr.204: Anca Alexandrescu a obținut 152 de voturi (30,22%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (130 de voturi – 25,84%).

Secţia de votare nr.207: Anca Alexandrescu a obținut 124 de voturi (30,69%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (98 de voturi – 24,26%).

Secţia de votare nr. 212: Anca Alexandrescu a obținut 133 de voturi (31,59%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (111 voturi – 26,37%).

Secţia de votare nr. 217: Anca Alexandrescu a obținut 181 de voturi (41,80%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (92 de voturi – 21,25%).

Secţia de votare nr.218: Anca Alexandrescu a obținut 149 de voturi (33,04%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (121 de voturi – 21,83%).

Secţia de votare nr. 219: Anca Alexandrescu a obținut 172 de voturi (38,14%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (107 voturi – 23,73 %).

Secţia de votare nr.221: Anca Alexandrescu a obținut 176 de voturi (34,51%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (116 voturi – 22,75%).

Secţia de votare nr. 222:: Anca Alexandrescu a obținut 181 de voturi (37,32%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (117 voturi – 24,12%).

Secţia de votare nr. 223: Anca Alexandrescu a obținut 160 de voturi (39,41%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (94 de voturi – 23,15%).

Secţia de votare nr. 224: Anca Alexandrescu a obținut 177 de voturi (41,55%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (91 de voturi – 21,36%).

Secţia de votare nr. 225: Anca Alexandrescu a obținut 183 de voturi (33,70%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (132 de voturi – 24,31%).

Secţia de votare nr. 226: Anca Alexandrescu a obținut 171 de voturi (36,38%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (106 voturi – 22,55%).

Secţia de votare nr. 227: Anca Alexandrescu a obținut 148 de voturi (28,63%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (141 de voturi – 27,27%).

Secţia de votare nr. 228: Anca Alexandrescu a obținut 176 de voturi (34,44%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (129 de voturi – 25,24%).

Secţia de votare nr. 230: Anca Alexandrescu a obținut 103 voturi (31,21%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (90 de voturi – 27,27%).

Secţia de votare nr. 235: Anca Alexandrescu a obținut 141 voturi (28,60%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (135 de voturi – 27,38%).

Secţia de votare nr. 236: Anca Alexandrescu a obținut 137 de voturi (28,31%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (122 de voturi – 25,21%).

Secţia de votare nr. 238: Anca Alexandrescu a obținut 141 de voturi (28,37%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (124 de voturi – 24,95%).

Secţia de votare nr. 239: Anca Alexandrescu a obținut 142 de voturi (32,05%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (120 de voturi – 27,09%).

Secţia de votare nr. 240: Anca Alexandrescu a obținut 128 de voturi (39,88%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (84 de voturi – 26,17%).

Secţia de votare nr. 243: Anca Alexandrescu a obținut 132 de voturi (33,25%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (92 de voturi – 23,17%).

Secţia de votare nr. 244: Anca Alexandrescu a obținut 119 de voturi (42,15%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (92 de voturi – 35,25%).

Secţia de votare nr. 246: Anca Alexandrescu a obținut 122 de voturi (44,53%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (56 de voturi – 20,44%).

Secţia de votare nr. 248: Anca Alexandrescu a obținut 126 de voturi (27,63%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (121 de voturi – 26,54%).

Secţia de votare nr.257: Anca Alexandrescu a obținut 104 de voturi (33,55%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (67 de voturi – 21,61%).

Secţia de votare nr. 261: Anca Alexandrescu a obținut 141 de voturi (35,97%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (92voturi – 23,47%).

Secţia de votare nr. 265: Anca Alexandrescu a obținut 198 de voturi (30,09%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (162 de voturi – 24,62%).

Secţia de votare nr. 266: Anca Alexandrescu a obținut 116 de voturi (28,57%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (108 voturi – 26,60%).

Secţia de votare nr. 267: Anca Alexandrescu a obținut 149 de voturi (35,14%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (108 voturi – 25,47%).

Secţia de votare nr. 268: Anca Alexandrescu a obținut 112 voturi (43,24%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (63 voturi – 24,32%).

Secţia de votare nr. 269: Anca Alexandrescu a obținut 139 de voturi (27,91%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (133 voturi – 26,71%).

Secţia de votare nr. 270: Anca Alexandrescu a obținut 138 de voturi (32,62%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (112 voturi – 26,48%).

Secţia de votare nr. 271: Anca Alexandrescu a obținut 175 de voturi (37,08%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (111 voturi – 23,52%).

Secţia de votare nr. 272: Anca Alexandrescu a obținut 175 de voturi (37,96%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (108 voturi – 23,43%).

Secţia de votare nr. 273: Anca Alexandrescu a obținut 119 voturi (29,10%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (114 voturi – 27,87%).

Secţia de votare nr. 276: Anca Alexandrescu a obținut 140 de voturi (32,94%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (107 voturi – 25,18%).

Secţia de votare nr. 282: Anca Alexandrescu a obținut 143 voturi (28,04%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (126 de voturi – 24,71%).

Secţia de votare nr. 285: Anca Alexandrescu a obținut 177 de voturi (34,77%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (121 de voturi – 23,77%).

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în Sectorul 3:

32,5% este scorul obținut de Ciucu la Sectorul 3 (39.081 de voturi). 26.315 au ales-o pe Alexandrescu (21,88%)

Secţia de votare nr. 372: Anca Alexandrescu a obținut 67 de voturi (30,32%), iar pe locul doi a fost Ciprian Ciucu (66 de voturi – 29,86%).

Secţia de votare nr. 378: Anca Alexandrescu a obținut 6 voturi (53,33%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (4 voturi – 26,67%). !!! Aici au votat doar 15 persoane. Două pe Ciucu și una pe Ciceală

Secţia de votare nr. 384: Anca Alexandrescu – 3 voturi (37,5%), Cătălin Drulă – 2 voturi.Aici au votat 8 persoane: două cu Băluță, una cu Ciucu

Secţia de votare nr. 386: Anca Alexandrescu – 5 voturi (62,5%), Daniel Băluță – 2 voturi Aici au votat 8 persoane: una cu Ciceală

Secţia de votare nr. 487: Anca Alexandrescu – 104 voturi (25,62%), Ciprian Ciucu -103 voturi (25,37%)

Secţia de votare nr. 505: Anca Alexandrescu – 117 voturi (30,79%), Ciprian Ciucu – 92 voturi (24,21%)

Secţia de votare nr. 506: Anca Alexandrescu – 99 de voturi (29,38%), Daniel Băluță -84 voturi (24,93%)

Secţia de votare nr. 507: Anca Alexandrescu – 95 de voturi (27,86%), Daniel Băluță – 88 de voturi (25,81%)

Secţia de votare nr. 508: Anca Alexandrescu – 102 de voturi (27,95%), Ciprian Ciucu – 98 de voturi (26,85%)

Secţia de votare nr. 509: Anca Alexandrescu – 108 de voturi (34,18%), Daniel Băluță – 93 de voturi (24,43%)

Secţia de votare nr. 510: Anca Alexandrescu – 106 voturi (38,69%), Daniel Băluță – 57 de voturi (20,80%)

Secţia de votare nr. 520: Anca Alexandrescu – 114 voturi (26,70%), Ciprian Ciucu – 106 voturi (24,82%)

Secţia de votare nr. 535: Anca Alexandrescu – 134 voturi (28,88%), Ciprian Ciucu – 125 de voturi (26,94%)

Secţia de votare nr. 535: Anca Alexandrescu – 132 de voturi (27,97%), Ciprian Ciucu – 106 voturi (22,46%)

Secţia de votare nr. 546: Anca Alexandrescu – 131 de voturi (25,84%), Daniel Băluță – 124 de voturi (24,46%)

Secţia de votare nr. 553: Anca Alexandrescu – 120 de voturi (33,06%), Daniel Băluță – 86 de voturi (23,69%)

Secţia de votare nr. 553: Anca Alexandrescu – 98 de voturi (27,13%), Daniel Băluță – 83 de voturi (23,30%)

Secţia de votare nr. 558: Anca Alexandrescu – 94 de voturi (30,23%), Ciprian Ciucu – 79 de voturi (25,40%)

Secţia de votare nr. 559: Anca Alexandrescu – 90 de voturi (29,70%), Ciprian Ciucu – 81 de voturi (26,73%)

Secţia de votare nr. 561: Anca Alexandrescu – 100 de voturi (38,31%), Daniel Băluță- 49 de voturi (18,77%)

Secţia de votare nr. 566: Anca Alexandrescu – 92 de voturi (24,80%), Daniel Băluță- 89 de voturi (23,99%)

Secţia de votare nr. 577: Anca Alexandrescu – 140 de voturi (28,00%), Ciprian Ciucu – 140 de voturi (28,00%)

Secţia de votare nr. 577: Anca Alexandrescu – 44 de voturi (35,59%), Daniel Băluță – 37 de voturi (28,24%)

Secţia de votare nr. 581: Anca Alexandrescu – 160 de voturi (29,09%), Ciprian Ciucu – 126 de voturi (22,91%)

Secţia de votare nr. 583: Anca Alexandrescu – 175 de voturi (33,40%), Daniel Băluță – 123 de voturi (23,47%)

Secţia de votare nr. 584: Anca Alexandrescu – 149 de voturi (33,11%), Ciprian Ciucu – 101 voturi (22,44%)

Secţia de votare nr. 597: Anca Alexandrescu – 121 de voturi (29,66%), Daniel Băluță – 94 de voturi (23,04%)

Secţia de votare nr. 618: Anca Alexandrescu – 127 de voturi (26,46%), Daniel Băluță – 126 de voturi (26,25%)

Secţia de votare nr. 613: Anca Alexandrescu – 8 voturi (61,54%). Aici au votat 13 persoane: Ciceală, Ciucu, Burcea, Băluță și Drulă – câte un vot (7,69%)

Secţia de votare nr. 622: Anca Alexandrescu – 75 de voturi (47,47%), Daniel Băluță – 27 de voturi (17,09%)

Secţia de votare nr. 623: Anca Alexandrescu – 105 voturi (43,03%), Daniel Băluță – 63 de voturi (25,82%)

Secţia de votare nr. 624: Anca Alexandrescu – 59 de voturi (50,43%), Daniel Băluță – 23 de voturi (19,66%)

Secţia de votare nr. 625: Anca Alexandrescu – 64 de voturi (44,44%), Daniel Băluță – 33 de voturi (22,92%)

Secţia de votare nr. 626: Anca Alexandrescu – 67 de voturi (34,36%), Daniel Băluță – 38 de voturi (19,49%)

Secţia de votare nr. 627: Anca Alexandrescu – 103 voturi (45,37%), Daniel Băluță – 48 de voturi (21,15%)

Secţia de votare nr. 628: Anca Alexandrescu – 43 de voturi (28,48 %), Daniel Băluță – 41 de voturi (27,15%)

Secţia de votare nr. 629: Anca Alexandrescu – 85 de voturi (45,70%), Daniel Băluță – 37 de voturi (19,89%)

Secţia de votare nr. 630: Anca Alexandrescu – 80 de voturi (37,74%), Daniel Băluță – 67 de voturi (31,60%)

Secţia de votare nr. 631: Anca Alexandrescu – 3 de voturi (60%). Aici au votat 5 persoane: Drulă, Ciucu și Băluță – câte un vot (20%)

Secţia de votare nr. 632:Anca Alexandrescu – 38 de voturi (45,78 %), Daniel Băluță – 24 de voturi (28,92%)

Secţia de votare nr. 633: Anca Alexandrescu – 42 de voturi (39,62%), Daniel Băluță – 27 de voturi (25,47%)

Secţia de votare nr. 634: Anca Alexandrescu – 69 de voturi (50%), Daniel Băluță – 25 de voturi (18,12%)

Secţia de votare nr. 635: Anca Alexandrescu – 11 voturi (50%), Cătălin Drulă – 5 voturi (22,73%)

Secţia de votare nr. 636: : Anca Alexandrescu – 47 de voturi (35,34%), Daniel Băluță – 36 de voturi (27,07%)

Secţia de votare nr. 638: Anca Alexandrescu – 30 de voturi (45,45%), Daniel Băluță – 18 de voturi (27,27%)

Secţia de votare nr. 639: Anca Alexandrescu – 12 voturi (46,15%), Daniel Băluță – 7 voturi (26,92%)

Secţia de votare nr. 641: Anca Alexandrescu – 10 voturi (32,26%), Cătălin Drulă – 7 voturi (22,58%)

Secţia de votare nr. 642: Anca Alexandrescu – 30 de voturi (43,48%), Daniel Băluță – 19 voturi (27,54%)

Secţia de votare nr. 643: Anca Alexandrescu – 41 de voturi (47,67%), Daniel Băluță – 21 de voturi (24,42%)

Secţia de votare nr. 645: Anca Alexandrescu – 13 de voturi (40,63%), Daniel Băluță – 5 voturi (15,63%)

Secţia de votare nr. 646: Anca Alexandrescu – 32 de voturi (75,405%), Daniel Băluță – 3 voturi (7,32%)

Secţia de votare nr. 647: Anca Alexandrescu – 45 de voturi (54,22%), Daniel Băluță – 13 voturi (15,66%)

Secţia de votare nr. 649: Anca Alexandrescu – 86 de voturi (48,59%), Daniel Băluță – 36 de voturi (20,34%)

Secţia de votare nr. 650: Anca Alexandrescu – 94 de voturi (48,45%), Daniel Băluță – 47 de voturi (24,23%)

Secţia de votare nr. 651: Anca Alexandrescu – 93 de voturi (38,75%), Daniel Băluță – 58 de voturi (24,17%)

Secţia de votare nr. 652: Anca Alexandrescu – 165 de voturi (40,64%), Daniel Băluță – 83 de voturi (20,44%)

Secţia de votare nr. 654:Anca Alexandrescu – 43 de voturi (39,09%), Daniel Băluță – 30 de voturi (27,27%)

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în Sectorul 4

Sectroul 4 a fost câștigat de Daniel Băluță cu 27,6% (26.345 voturi). Chiar și aici, Anca Alexandrescu este pe locul 2, cu 27,25% (26,16%).

Secţia de votare nr. 656: Anca Alexandrescu – 107 voturi (40,23%), Daniel Băluță – 63 de voturi (23,68%)

Secţia de votare nr.661: Anca Alexandrescu – 134 de voturi (28,57%), Ciprian Ciucu – 116 voturi (24,73%)

Secţia de votare nr. 662: Anca Alexandrescu – 157 de voturi (33,26%), Daniel Băluță – 120 de voturi (25,42%)

Secţia de votare nr. 710: Anca Alexandrescu – 151 voturi (28,76%), Daniel Băluță – 136 de voturi (25,90%)

Secţia de votare nr. 714: Anca Alexandrescu – 159 de voturi (30,75%), Daniel Băluță – 124 de voturi (23,98%)

Secţia de votare nr. 714: Anca Alexandrescu – 141 de voturi (34,73%), Daniel Băluță – 97 de voturi (23,89%)

Secţia de votare nr. 751: Anca Alexandrescu – 122 de voturi (29,26%), Ciprian Ciucu – 116 voturi (27,82%)

Secţia de votare nr. 770: Anca Alexandrescu – 145 de voturi (28,94%), Daniel Băluță- 133 de voturi (26,55%)

Secţia de votare nr. 802: Anca Alexandrescu – 189 de voturi (30,05%), Daniel Băluță- 166 de voturi (26,39%)

Secţia de votare nr. 803: Anca Alexandrescu – 151 de voturi (31,26%), Daniel Băluță- 144 de voturi (29,81%)

Secţia de votare nr. 804: Anca Alexandrescu – 146 de voturi (29,86%), Daniel Băluță- 119 voturi (24,34%)

Secţia de votare nr. 808: Anca Alexandrescu – 145 de voturi (32,08%), Daniel Băluță- 144 de voturi (31,86%)

Secţia de votare nr. 811: Anca Alexandrescu – 141 de voturi (33,81%), Daniel Băluță- 135 de voturi (32,27%)

Secţia de votare nr. 814: Anca Alexandrescu – 153 de voturi (34,38%), Daniel Băluță- 135 de voturi (30,34%)

Secţia de votare nr. 820: Anca Alexandrescu – 139 de voturi (32,33%), Daniel Băluță- 123 de voturi (28,60%)

Secţia de votare nr. 821: Anca Alexandrescu – 158 de voturi (40,72%), Daniel Băluță- 115 voturi (29,64%)

Secţia de votare nr. 824: Anca Alexandrescu – 181 de voturi (30,83%), Daniel Băluță – 168 de voturi (28,62%)

Secţia de votare nr. 825: Anca Alexandrescu – 211 de voturi (33,87%), Daniel Băluță – 195 de voturi (31,30%)

Secţia de votare nr. 826: Anca Alexandrescu – 153 de voturi (33,19%), Daniel Băluță – 145 de voturi (31,45%)

Secţia de votare nr. 828: Anca Alexandrescu – 124 de voturi (31,71%), Daniel Băluță – 114 voturi (29,16%)

Secţia de votare nr. 830: Anca Alexandrescu – 153 de voturi (33,33%), Daniel Băluță – 132 de voturi (28,76%)

Secţia de votare nr. 830: Anca Alexandrescu – 130 de voturi (34,03%), Daniel Băluță – 109 voturi (28,53%)

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în Sectorul 5

În Sectorul 5, Anca Alexandrescu putea crea marea supriză. A fost la un pas de a câștiga sectorul. Cu 20.394 (28,84%), candidatei i-au lipsit câteva voturi să fie pe locul 1, câștigat de Ciprian Ciucu cu 20.477 (28,96%)

Secţia de votare nr. 842: Anca Alexandrescu – 170 de voturi (46,20%), Daniel Băluță – 118 voturi (32,07%)

Secţia de votare nr. 843: Anca Alexandrescu – 152 de voturi (37,16%), Daniel Băluță – 137 de voturi (33,50%)

Secţia de votare nr. 847: Anca Alexandrescu – 139 de voturi (32,86%), Daniel Băluță – 138 de voturi (32,62%)

Secţia de votare nr. 848: Anca Alexandrescu – 157 de voturi (32,71%), Daniel Băluță – 149 de voturi (31,04%)

Secţia de votare nr. 852: Anca Alexandrescu – 62 de voturi (32,98%), Daniel Băluță – 55de voturi (29,26%)

Secţia de votare nr. 853: Anca Alexandrescu – 206 voturi (39,77%), Daniel Băluță – 150 de voturi (28,96%)

Secţia de votare nr. 854: Anca Alexandrescu – 162 de voturi (45,89%), Daniel Băluță – 88 de voturi (24,93%)

Secţia de votare nr. 855: Anca Alexandrescu – 150 de voturi (46,01%), Daniel Băluță – 93 de voturi (28,53%)

Secţia de votare nr. 857: Anca Alexandrescu – 144 de voturi (44,17%), Daniel Băluță – 93 de voturi (28,53%)

Secţia de votare nr. 858: Anca Alexandrescu – 180 de voturi (48,91%), Daniel Băluță – 85 de voturi (21,10%)

Secţia de votare nr. 859: Anca Alexandrescu – 126 de voturi (41,72%), Daniel Băluță – 94 de voturi (31,13%)

Secţia de votare nr. 860: Anca Alexandrescu – 120 de voturi (43,64%), Daniel Băluță – 87 de voturi (31,64%)

Secţia de votare nr. 861: Anca Alexandrescu – 123 de voturi (43,93%), Daniel Băluță – 83 de voturi (29,64%)

Secţia de votare nr. 862: Anca Alexandrescu – 103 voturi (37,45%), Daniel Băluță – 100 de voturi (36,36%)

Secţia de votare nr. 865: Anca Alexandrescu – 91 voturi (32,04%), Daniel Băluță – 69 de voturi (24,30%)

Secţia de votare nr. 867: Anca Alexandrescu – 106 voturi (40,93%), Daniel Băluță – 75 de voturi (28,96%)

Secţia de votare nr. 868 cu sediul în Școala Gimnazială Nr.188; Str. Tufişului Nr.13: Anca Alexandrescu – 75 voturi (41,44%), Daniel Băluță – 56 de voturi (30,94%)

Secţia de votare nr. 870: Anca Alexandrescu – 98 voturi (40,83%), Daniel Băluță – 85 de voturi (35,42%)

Secţia de votare nr. 872: Anca Alexandrescu – 108 voturi (41,06%), Daniel Băluță – 84 de voturi (31,94%)

Secţia de votare nr. 873: Anca Alexandrescu – 109 voturi (41,29%), Daniel Băluță – 74 de voturi (28,03%)

Secţia de votare nr. 874: Anca Alexandrescu – 113 voturi (43,46%), Daniel Băluță – 75 de voturi (28,85%)

Secţia de votare nr. 875: Anca Alexandrescu – 116 voturi (40,56%), Daniel Băluță – 77 de voturi (26,92%)

Secţia de votare nr. 876: Anca Alexandrescu – 109 voturi (39,93%), Daniel Băluță – 68 de voturi (24,91%)

Secţia de votare nr. 877: Anca Alexandrescu – 87 de voturi (42,86%), Daniel Băluță – 46 de voturi (22,66%)

Secţia de votare nr. 878: Anca Alexandrescu – 118 voturi (41,55%), Daniel Băluță – 72 de voturi (25,35%)

Secţia de votare nr. 879: Anca Alexandrescu – 87 voturi (31,41%), Daniel Băluță – 77 de voturi (27,80%)

Secţia de votare nr. 886: Anca Alexandrescu – 93 voturi (28,35%), Ciprian Ciucu – 90 de voturi (27,44%)

Secţia de votare nr. 889: Anca Alexandrescu – 112 voturi (29,40%), Ciprian Ciucu – 111 voturi (29,13%)

Secţia de votare nr. 891: Anca Alexandrescu – 120 voturi (32%), Ciprian Ciucu – 117 voturi (31,20%)

Secţia de votare nr. 893: Anca Alexandrescu – 109 voturi (32,06%), Daniel Băluță – 92 de voturi (27,06%)

Secţia de votare nr. 894: Anca Alexandrescu – 175 de voturi (33,65%), Ciprian Ciucu – 146 de voturi (28,08%)

Secţia de votare nr. 906: Anca Alexandrescu – 126 de voturi (43,75%), Daniel Băluță – 61 de voturi (21,18%)

Secţia de votare nr. 907: Anca Alexandrescu – 124 de voturi (42,32%), Daniel Băluță – 69 de voturi (23,55%)

Secţia de votare nr. 908: Anca Alexandrescu – 127 de voturi (36,08%), Ciprian Ciucu – 84 de voturi (23,86%)

Secţia de votare nr. 909: Anca Alexandrescu – 149 de voturi (37,63%), Daniel Băluță – 117 voturi (29,55%)

Secţia de votare nr. 910: Anca Alexandrescu – 126 de voturi (33,42%), Daniel Băluță – 112 de voturi (29,71%)

Secţia de votare nr. 911: Anca Alexandrescu – 127 de voturi (42,76%), Daniel Băluță – 73 de voturi (24,58%)

Secţia de votare nr. 912: Anca Alexandrescu – 108 voturi (37,76%), Daniel Băluță – 68 de voturi (23,78%)

Secţia de votare nr. 913:Anca Alexandrescu – 156 de voturi (35,37%), Daniel Băluță – 102 voturi (23,13%)

Secţia de votare nr. 914: Anca Alexandrescu – 132 de voturi (31,35%), Daniel Băluță – 117 voturi (27,79%)

Secţia de votare nr. 915: Anca Alexandrescu – 160 de voturi (39,22%), Daniel Băluță – 107 voturi (26,23%)

Secţia de votare nr. 916: Anca Alexandrescu – 156 de voturi (37,86%), Daniel Băluță – 118 voturi (28,64%)

Secţia de votare nr. 917: Anca Alexandrescu – 102 voturi (36,82%), Daniel Băluță – 84 voturi (30,32%)

Secţia de votare nr. 918: Anca Alexandrescu – 172 voturi (43,77%), Daniel Băluță – 93 voturi (23,66%)

Secţia de votare nr. 919: cu sediul în Clubul Copiilor Sector 5; Str. Năsăud Nr.93: Anca Alexandrescu – 134 voturi (33,50%), Daniel Băluță – 97 de voturi (24,25%)

Secția de votare nr. 921: Anca Alexandrescu – 85 de voturi (35,27%), Ciprian Ciucu – 59 de voturi (24,48%)

Secția de votare nr. 922: Anca Alexandrescu – 85 de voturi (37,78%), Ciprian Ciucu – 52 de voturi (23,11%)

Secţia de votare nr. 929: Anca Alexandrescu – 102 voturi (29,14%), Ciprian Ciucu – 100 de voturi (28,57%)

Secţia de votare nr. 935: Anca Alexandrescu – 77 de voturi (27,50%), Daniel Băluță – 68 de voturi (24,29%)

Secţia de votare nr. 942: : Anca Alexandrescu – 106 voturi (29,86%), Daniel Băluță – 81 de voturi (22,82%)

Secția de votare 943: Anca Alexandrescu – 110 voturi (30,14%), Ciprian Ciucu – 106 voturi (29,04%)

Secţia de votare nr. 947: Anca Alexandrescu – 110 voturi (28,80%), Daniel Băluță – 110 voturi (28,80%)

Secţia de votare nr. 948 : Anca Alexandrescu – 113 voturi (29,82%), Daniel Băluță – 96 de voturi (25,33%)

Secţia de votare nr. 949: Anca Alexandrescu – 111 voturi (36,16%), Daniel Băluță – 88 de voturi (28,66%)

Secţia de votare nr. 952: Anca Alexandrescu – 80 de voturi (28,78%), Daniel Băluță – 77 de voturi (27,70%)

Secţia de votare nr. 958: Anca Alexandrescu – 59 de voturi (33,71%), Daniel Băluță – 45 de voturi (25,71%)

Secţia de votare nr. 961: Anca Alexandrescu – 175 de voturi (30,97%), Ciprian Ciucu – 168 de voturi (29,73%)

Secţia de votare nr. 1002 : Anca Alexandrescu – 213 voturi (35,15%), Daniel Băluță – 165 de voturi (27,23%)

Secţia de votare nr. 1003: Anca Alexandrescu – 196 de voturi (41,70%), Daniel Băluță – 111 voturi (23,62%)

Secţia de votare nr. 1004: Anca Alexandrescu – 168 de voturi (41,28%), Daniel Băluță – 98 de voturi (24,08%)

Secţia de votare nr. 1005: Anca Alexandrescu – 188 de voturi (47,47%), Daniel Băluță – 78 de voturi (19,70%)

Secţia de votare nr. 1006: Anca Alexandrescu – 159 de voturi (39,95%), Daniel Băluță – 95 de voturi (23,87%)

Secţia de votare nr. 1008: Anca Alexandrescu – 191 de voturi (41,08%), Daniel Băluță – 106 voturi (22,80%)

Secţia de votare nr. 1009: Anca Alexandrescu – 190 de voturi (38%), Daniel Băluță – 124 de voturi (24,80%)

Secţia de votare nr. 1010: Anca Alexandrescu – 177 de voturi (39,69%), Ciprian Ciucu – 110 voturi (24,66%)

Secţia de votare nr. 1012: Anca Alexandrescu – 151 de voturi (34,79%), daniel Băluță – 101 voturi (23,27%)

Secţia de votare nr.1014: Anca Alexandrescu – 111 voturi (40,66%), Daniel Băluță – 69 voturi (25,27%)

Secţia de votare nr.1015: Anca Alexandrescu – 113 voturi (31,83%), Ciprian Ciucu – 98 de voturi (27,61%)

Secţia de votare nr.1016: Anca Alexandrescu – 88 de voturi (31,10%), Daniel Băluță – 76 de voturi (26,86%)

Secţia de votare nr. 1018: Anca Alexandrescu – 100 de voturi (28,90%), Daniel Băluță – 94 de voturi (27,17%)

Secții unde Anca Alexandrescu a câștigat în Sectorul 6

În Sectorul 6, Ciucu a dominat alegerile. A câștigat cu 50,64% (61.290 de voturi), iar pe locul 2 a fost tot Anca Alexandrescu: 22.508 voturi, adică 18,6%.

În sectorul 6, primarul de sector Ciprian Ciucu a câștigat aproape toate cartierele. Au fost secții în care a obțimut chiar jumătate din sufragii și chiar peste 65%. Totuși, au existat secții unde Anca Alexandrescu s-a impus.

Secţia de votare nr. 1042: Anca Alexandrescu – 98 de voturi (29,88%), Ciprian Ciucu – 86 de voturi (26,22%)

Secţia de votare nr. 1045: Anca Alexandrescu – 96 de voturi (31,37%), Ciprian Ciucu – 87 de voturi (28,43%)

Secţia de votare nr. 1049: Anca Alexandrescu – 82 de voturi (31,66%), Ciprian Ciucu – 76 de voturi (29,34%)

Secțiile de votare 1285, 1286, 1287, 1288 au fost câștigate de Alexandrescu.

