Prima pagină » Politic » Fritz despre susținerea lui Nicușor Dan pentru Drulă: „N-am nimic de reproșat”

Fritz despre susținerea lui Nicușor Dan pentru Drulă: „N-am nimic de reproșat”

Dominic Fritz a fost întrebat cum explică înfrângerea lui Cătălin Drulă, având în vedere susținerea președintelui Nicușor Dan. „Electoratul are întotdeauna dreptate”, a răspuns președintele USR.
Dominic Fritz, președintele USR: Noi vom face o analiză. Voi convoca un congres al partidului
Dominic Fritz, președintele USR: Noi vom face o analiză. Voi convoca un congres al partidului
Liderul USR Dominic Fritz: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit
Liderul USR Dominic Fritz: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit
Ciucu dezvăluie: Nicușor Dan nu l-a votat pe Drulă la Primăria Capitalei. Pe cine ar fi votat în realitate
Ciucu dezvăluie: Nicușor Dan nu l-a votat pe Drulă la Primăria Capitalei. Pe cine ar fi votat în realitate
Atmosferă incendiară la meciul U-BT Cluj-Napoca-Partizan Belgrad
Atmosferă incendiară la meciul U-BT Cluj-Napoca-Partizan Belgrad
Daniel Băluță: „Nu e un simbol al deznădejdei, ci al optimismului și dorinței de a schimba ceva”
Daniel Băluță: „Nu e un simbol al deznădejdei, ci al optimismului și dorinței de a schimba ceva”
Andreea Tobias
08 dec. 2025, 11:07, Politic

Fritz a fost întrebat, luni, cum explică rezultatul alegerilor, având în vedere susținerea președintelui Nicușor Dan pentru candidatul partidului.

„Se pare că asta a fost percepția unei majorități a electoratului și electoratul are întotdeauna dreptate”, a declarat Dominic Fritz. Președintele USR susține că nu are nimic de reproșat lui Nicușor Dan.

Avea anumite preferințe

„Eu înțeleg că el în calitate de cetățean avea anumite preferințe”, a spus Fritz.

Fritz a vorbit despre temele despre care a discutat Cătălin Drulă. „Teme despre referendum, despre felul în care este finanțată această capitală, despre urbanism, teme care vor rămâne în continuare relevante”, a declarat el.

Președintele USR este sigur că Nicușor Dan se va implica în continuare pentru București. „Și asta este un lucru bun”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a fost întrebat cine răspunde pentru eșecul USR la București. „În primul rând a fost un vot de persoane din punctul meu de vedere pentru Ciprian Ciucu, nu împotriva lui Cătălin Drulă”, a explicat președintele partidului.

Fritz a subliniat că USR funcționează ca o echipă. „Într-un partid suntem o echipă și asta înseamnă că și succesele și eșecurile trebuie asumate împreună”, a declarat el.

Președintele USR a precizat că există și responsabilități individuale. „Ele trebuie discutate în intern”, a spus Fritz.

„Dar asta nu trebuie să facem în prima dimineață după alegeri”, a adăugat el.

Recomandarea video