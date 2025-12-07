Ciucu dezvăluie: Nicușor Dan nu l-a votat pe Drulă la Primăria Capitalei. Pe cine ar fi votat în realitate

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, dat câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei în exit-poll-urile de la ora 21:00, a fost întrebat de jurnaliști dacă acesta crede că președintele Nicușor Dan l-a votat pe Cătălin Drulă.

„Nu, știu că a votat-o pe Ana Ciceală (candidata SENS – n.r.). Așa am auzit”, a fost răspunsul lui Ciprian Ciucu.

Conform datelor exit-poll comunicate de CURS-Avangarde, liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria București, având peste cinci procente în fața contracandidatului de la PSD, Daniel Băluță. Pe locul trei este situată independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Ciucu, după exit-poll-uri: „O să avem mult de muncă la Primăria București”

„Acest vot mă responsabilizează, le mulțumesc bucureștenilor și celor care m-au susținut în această campanie, vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția de guvernare, o să avem mult de muncă la Primăria București, multe proiecte de trecut”, a declarat Ciprian Ciucu, după primele exit-poll-uri.

