Prima pagină » Politic » Ciucu dezvăluie: Nicușor Dan nu l-a votat pe Drulă la Primăria Capitalei. Pe cine ar fi votat în realitate

Ciprian Ciucu, dat câștigător de exit-poll-urile pentru alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, a făcut dezvăluiri despre candidatul pe care Nicușor Dan l-ar fi votat la scrutinul de duminică, 7 decembrie.
Atmosferă incendiară la meciul U-BT Cluj-Napoca-Partizan Belgrad
Daniel Băluță: „Nu e un simbol al deznădejdei, ci al optimismului și dorinței de a schimba ceva”
Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”
Ana Ciceală, după vot: „Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță”
Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”
Diana Nunuț
07 dec. 2025, 22:12, Politic

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, dat câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei în exit-poll-urile de la ora 21:00, a fost întrebat de jurnaliști dacă acesta crede că președintele Nicușor Dan l-a votat pe Cătălin Drulă.

Nu, știu că a votat-o pe Ana Ciceală (candidata SENS – n.r.). Așa am auzit”, a fost răspunsul lui Ciprian Ciucu.

Conform datelor exit-poll comunicate de CURS-Avangarde, liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria București, având peste cinci procente în fața contracandidatului de la PSD, Daniel Băluță. Pe locul trei este situată independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Ciucu, după exit-poll-uri: „O să avem mult de muncă la Primăria București”

„Acest vot mă responsabilizează, le mulțumesc bucureștenilor și celor care m-au susținut în această campanie, vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția de guvernare, o să avem mult de muncă la Primăria București, multe proiecte de trecut”, a declarat Ciprian Ciucu, după primele exit-poll-uri.

Rezultatele numărătorii oficiale a voturilor poate fi urmărită AICI.

