Liberalul Ciprian Ciucu a avut o primă reacție după publicarea rezultatelor exit-poll-urilor care îl dau drept câștigător al alegerilor pentru Primăria București. I-am promis lui Ilie Bolojan că nu o să-l fac de râs, visul vieții mele se întâmplă, a spus Ciucu.
Reacția lui Ciucu după publicarea exit-poll-urilor: I-am promis lui Bolojan că nu o să-l fac de râs, visul vieții mele se întâmplă
Petru Mazilu
07 dec. 2025, 21:13, Politic

Declarațiile au fost făcute de la sediul PNL imediat după publicarea rezultatelor exit-poll-urilor.

„Acest vot mă responsabilizează, le mulțumesc bucureștenilor și celor care m-au susținut în această campanie, vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția de guvernare, o să avem mult de muncă la Primăria București, multe proiecte de trecut”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Vreau sa fac din București proiectul vieții mele pe termen lung”, a mai spus Ciucu explicând că un primar are nevoie de mult timp pentru a-și pune viziunea în practică.

„Visul vieții mele se întâmplă, îl trăiesc”, a adăugat Ciucu.

Ciprian Ciucu s-a adresat și șefului PNL, Ilie Bolojan, aflat lângă el. „I-am promis că nu o să-l fac de râs”, a dezvăluit Ciprian Ciucu recunoscând totodată că, deși pare să fi câștigat alegerile, procentul de 30% nu-i oferă multă legitimitate. Va fi mult de muncă, a fost concluzia celui pe care exit-poll-urile îl dau drept viitorul primar al Capitalei.

Exit-poll-urile arată că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria București având peste cinci procente în fața contracandidatului de la PSD, Daniel Băluță. Pe locul trei este situată independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Promotor