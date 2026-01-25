Ciprian Ciucu despre situația actuală a Capitalei: „Situația este dezastruoasă. Bucureștiul are un buget de bazar și mai are doar 5 milioane de lei în cont”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat duminică seara la Antena 3 situația dificilă cu care se confruntă bugetul Primăriei Municipiului București.

El a afirmat că există probleme structurale care împiedică gestionarea eficientă a fondurilor.

Întrebat despre situația financiară a Primăriei, Ciucu a explicat că nu a folosit cuvântul „dezastru” în mod superficial, ci termenul chiar a descris realitatea.

„Nu am zis că un dezastru, am zis că situația este dezastruoasă. Dar ceea ce am zis este că București are o problemă structurală de buget. Cu alte cuvinte, bugetul Bucureștiului este decis de către parlament. Adică de către coaliție și nu de către primar. Primarul are efectiv mâinile legate, prin legea bugetului, să facă bugetul. După ce am plătit Termoenergetica, după ce am plătit salariile la STB, în momentul de față mai avem undeva la 5 milioane în buget. Pe luna ianuarie, Primăria Capitalei.”, a declarat acesta.

Ciprian Ciucu a făcut câteva precizări despre dimensiunea reală a dificultăților de la Primăria Capitalei din prezent.

„Sunt oameni care au mai mult 5 milioane de lei în conturi. Deci cauzele sunt structurale. Dar e ceva ce nu înțeleg. Este un buget de bazar. Și eu voi pleda în acest an, în acest moment, pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Municipiului București și sectoare în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibilă pe 10 ani de zile.”, a mai declarat Ciucu.

De asemenea, Ciprian Ciucu a vorbit despre datoriile majoră are Primăriei față de Societatea de Transport București (STB) și față de ANAF, care agravează situația financiară.

„Primăria are datorii la STB de 1,2 miliarde de lei. S-au acumulat între timp. Și nu greșesc dacă spunem că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Și primăria trebuie să poată subvenția. A făcut un mecanism, un swap. A făcut și alte mecanisme prin care avem gaj trolebuze, autobuze, tramvaie. Și putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Ce înseamnă aceste datorii? Înseamnă contribuțiile pentru salariați la ANAF. Pentru că s-au plătit salariile, dar nu s-au plătit contribuțiile. Pentru că nu aveau de unde. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în fiecare lună Primăria Capitalei trebuie să plătească o sumă importantă undeva spre 100 de milioane, dacă nu greșesc. În fiecare lună către ANAF.”, a spus Ciucu.

Ciucu a precizat că situația pe care a preluat-o de la fostul primar, actual președinte al țării, Nicușor Dan, era deja dificilă și că nici el, ca independent politic, nu a fost sprijinit în trecut de coaliția de guvernare sau de primarii de sector.

„Domnul Nicușor Dan a luat o situație proastă. Eu am luat la rândul meu o situație proastă. Nu dau vina pe Nicușor Dan, mare atenție. Hai să fim la momentul adevărului. E important pentru mine ca primar să nu dau vina pe greaua moștenire. Ci să spun adevărul așa cum a fost el. Fiind independent politic nu a fost ajutat pe parcurs decât de coaliția de guvernare din care și eu am făcut parte. Nici eu nu am fost ajutat ca primar de sector. Eu îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale ale acestei primării de 35 de ani.”, a mai spus Primarul General.

Ciprian Ciucu a mai precizat și modul în care a fost împărțit bugetul Capitalei în 2025.

„Primăria Municipiului București a primit pe anul 2025 37,25% din bugetul care revenea Bucureștiului. Sectoarele au primit 61,25%. Și Ilfovul a primit 1,5%.”, a spus Ciucu.