Discursul lui Donald Trump, întrerupt după o urgență medicală

Discursul susținut de Donald Trump în Ohio a fost întrerupt după ce unei persoane din public i s-a făcut rău, incidentul determinând o pauză imediată a evenimentului. Potrivit relatărilor din presa americană, echipele medicale și de securitate au intervenit rapid pentru a acorda ajutor persoanei afectate.
Unul dintre cei mai puternici influenceri ai MAGA se întoarce împotriva lui Donald Trump, din cauza războiului din Iran: „Aici este o nebunie. Mulți oameni se simt trădați”
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Trump, în Ohio, despre Iran: „Ei nu știu ce dracului i-a lovit. Trebuie să terminăm treaba”/ Atac masiv asupra Israelului cu peste 100 de rachete/ Tel Avivul zguduie Beirutul/ Portul Salalah al Omanului este în pragul exploziei
Grindeanu: Aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar
UPDATE. Trump revine și spune că „încă” n-a „terminat” cu Iranul. Mai devreme, anunțase că „războiul cu Iranul se va încheia în curând pentru că practic nu a mai rămas nimic de bombardat”
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Gabriel Negreanu
11 mart. 2026, 23:35, Știri externe

Din ce s-a putut observa pe trasmisia LIVE,o persoană care participa la evenimentul din Ohio la care vorbește președintele Trump pare să fi leșinat.

În timpul momentelor de confuzie, Trump a întrerupt discursul și a cerut intervenția personalului medical. După ce situația a fost stabilizată, evenimentul a fost reluat.

Un episod similar a fost consemnat și la Casa Albă, unde o conferință de presă cu Trump s-a încheiat brusc după ce un participant s-a prăbușit, iar personalul medical a intervenit imediat. Ulterior, oficialii au transmis că persoana respectivă era în stare bună.

