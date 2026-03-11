Discursul lui Donald Trump, întrerupt după o urgență medicală

Din ce s-a putut observa pe trasmisia LIVE,o persoană care participa la evenimentul din Ohio la care vorbește președintele Trump pare să fi leșinat.

În timpul momentelor de confuzie, Trump a întrerupt discursul și a cerut intervenția personalului medical. După ce situația a fost stabilizată, evenimentul a fost reluat.

Un episod similar a fost consemnat și la Casa Albă, unde o conferință de presă cu Trump s-a încheiat brusc după ce un participant s-a prăbușit, iar personalul medical a intervenit imediat. Ulterior, oficialii au transmis că persoana respectivă era în stare bună.