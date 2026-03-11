Oana Țoiu: Prin votul dat astăzi, Parlamentul a consolidat poziția României de partener strategic al SUA

„Prin votul clar de astăzi în favoarea desfășurării temporare a unor trupe și capabilități suplimentare ale Statelor Unite în România, Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite. Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărare”, susține Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, cooperarea militară solidă dintre România și SUA continuă să se dezvolte „în sprijinul apărării noastre colective”.

„Măsurile aprobate de Parlament vor crește securitatea României, precum și protecția aliaților și a trupelor aliate, contribuind, totodată, la securitatea partenerilor noștri din regiunea Mediteranei de Est și din zona Golfului”, a a dăugat Oana Țoiu.

Parlamentarii au votat în ședință comună cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran. Ședința plenului reunit a fost cu scandal, Opoziția a anunțat că nu votează din cauza caracterului secretizat al documentului și pentru că în principiu vrea „pace”.