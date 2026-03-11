George Simion: A admira politica „America First” nu înseamnă că trebuie să fii slugoi / Ministrul Apărării încurcă apusul cu răsăritul. Nu știe că NATO nu are comandant suprem

Update:

Radu Miruță, ministrul Apărării a luat cuvântul, explicând că Ministrul Apărării acuză Opoziția de minciună.De asemenea, acesta a afirmat că AUR că se uită „la apus”.

„Nu băgăm România în război, nu devenim țintă. Supunem la vot o sporire a capacității de apărare a României, să devenim mai puternici. E nevoie de capacități tehnice de apărare. Asta ridică gradul de descurajare a celor care se uită cu ochi sticloși la adresa României”

În replică, președintele AUR l-a ridiculizat pe ministrul apărării, spunând că încurcă răsăritul cu apusul și că nu știe că NATO nu are comandant suprem.

„Îmi pare rău, nu îmi dau seama cum românii ar trebui să aibă încredere în ce se votează aici. Ministrul Apărării încurcă apusul cu răsăritul, asta voia să spună. Nu știe că NATO nu are comandant suprem și nu cunoaște niște chestiuni care sunt de bază. Domnul Salvador asta face. Românii merită mai mult. Iar disputa asta dintre USR și AUR nu face decât să îi agite și mai mult”, a afirmat liderul AUR.

Știre inițială

Camera Deputaților și Senatul s‑au reunit în ședință comună pentru a analiza solicitarea SUA de a disloca temporar în România avioane‑cisternă, sisteme de comunicații și personal militar cu caracter defensiv. Decizia survine după o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, într-un context tensionat cauzat de criza din Orientul Mijlociu și preocupările legate de securitatea regională, parteneriatul strategic România–SUA și implicarea NATO.

În timpul dezbaterilor, Paul Dimitriu, deputat USR, a acuzat AUR că „ține cu Putin”, ceea ce a generat vociferări din partea parlamentarilor AUR. Sorin Grindeanu a avertizat că va dispune evacuarea celor care tulbură ordinea ședinței.

George Simion a luat apoi cuvântul pentru a calma tensiunile și a clarifica poziția partidului său: „Îmi cer scuze pentru tonul necivilizat folosit de colegul meu. Eu vreau să vă spun că noi respectăm politicile America First ale președintelui Trump și de aceea în România punem loc ceea ce ar trebui să o faceți și dumneavoastră. Nu să jigniți! Dacă admiri și te racordezi la un curent internațional de gândire politică, nu înseamnă că trebuie să fiți slugoi, cum sunteți voi.”

Dezbaterile continuă, iar votul asupra cererii SUA va stabili dacă echipamentele și personalul militar american vor fi dislocate temporar pe teritoriul României.