POT a anunțat că oferă „semnăturile necesare” pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Partidul Oamenilor Tineri (POT) îi cere președintelui Nicușor Dan să ofere explicații publice privind eventualele negocieri referitoare la folosirea bazelor militare din România și mandatul în baza căruia au fost luate deciziile aduse în discuția Parlamentului. Formațiunea anunță că nu va participa la votul în Parlament privind această solicitare.
Diana Nunuț
11 mart. 2026, 17:34, Politic

Partidul Oamenilor Tineri (POT) critică modul în care este gestionată dezbaterea privind folosirea bazelor militare din România, solicitare formulată de SUA în contextul războiului din Iran. Formațiunea solicită președintelui Nicușor Dan și CSAT să vină cu explicații clare.

„Nicușor Dan nu ne spune ce a negociat în numele României cu Statele Unite, dacă a negociat ceva. Într-o situație legată de folosirea bazelor militare, Președintele convoacă CSAT, iar CSAT decide linia strategică, urmând ca Guvernul să ia măsurile care se impun. CSAT a știut să anuleze alegerile, însă acum nu vrea să-și asume o decizie și să instruiască Guvernul”, spune lidera POT, Anamaria Gavrilă.

Potrivit unui comunicat de presă emis de POT, rolul Parlamentului este clar stabilit de Constituție doar în situații precum intrarea României într-un conflict militar sau aprobarea participării armatei la operațiuni externe.

„Întrebarea legitimă este: intră România într-un conflict militar, de vreme ce această decizie a fost adusă în Parlament?”, a mai spus lidera POT.

Formațiunea precizează că susține parteneriatul strategic cu SUA și respectarea angajamentelor României în cadrul NATO, însă subliniază că deciziile privind securitatea națională nu pot fi luate fără transparență și fără explicarea cadrului în care au fost adoptate.

În aceste condiții, POT anunță că nu va participa la votul din Parlament privind solicitarea referitoare la folosirea bazelor militare și că va da semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Miercuri după-amiază, Camera Deputaților și Senatul s‑au reunit în ședință comună pentru a discuta și vota cererea venită din partea Statelor Unite ale Americii privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente militare și forțe americane, inclusiv avioane‑cisternă, sisteme de comunicare și personal militar cu caracter defensiv.

Decizia vine după o hotărâre a CSAT și este analizată în contextul crizei din Orientul Mijlociu și al parteneriatului strategic dintre România, SUA și NATO.

