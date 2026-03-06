Prima pagină » Știrile zilei » Președinta Kosovo dizolvă parlamentul și convoacă alegeri anticipate, pentru a treia oară într-un an

Președinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat parlamentul vineri și a convocat alegeri anticipate, după ce forul legislativ a eșuat în alegerea unui nou șef de stat până la termenul constituțional, prelungind astfel blocajul politic care macina politica de la Pristina.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 11:40, Știri externe

Parlamentul avea termen până joi la miezul nopții pentru a alege un nou președinte înainte de expirarea mandatului lui Osmani, însă  partidele aflate în opoziție au refuzat să participe la vot, ceea ce a făcut imposibilă alegerea unui nou șef al statului. 

Legislația din Kosovo prevede că eșecul alegerii președintelui în termenul stabilit declanșează automat alegeri parlamentare anticipate. 

„Un parlament care nu poate alege un președinte nu poate continua la nesfârșit să tergiverseze procesul așa cum se încearcă. Nimeni nu ar trebui să-și dorească un alt ciclu politic, mai ales în acest moment când țara are nevoie de stabilitate”, a transmis Osmani, într-o declarație citată de Reuters

Șefa statului urmează să se consulte vineri cu partidele politice pentru a alege data alegerilor anticipate. 

Viitoarele alegeri vor fi al treilea scrutin organizat în puțin peste un an. Kosovo a organizat deja un alt vot anticipat pe 28 decembrie, după ce parlamentul format în urma alegerilor din februarie 2025 nu a reușit să formeze un guvern. 

Deși partidul Autodeterminare (VV), condus de premierul Albin Kurti a câștigat categoric alegerile din luna decembrie a anului trecut și a reușit să adune suficiente mandate pentru formarea guvernului, formațiunea nu a reușit să obțină sprijinul opoziției necesar pentru alegerea președintelui, întrucât, în ciuda cerințelor opoziției, VV l-a nominalizat pe Glauk Konjufca, ministrul de Externe. 

