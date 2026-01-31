Prima pagină » Știrile zilei » Kosovo: Victoria lui Albin Kurti la parlamentare a fost confirmată după renumărarea voturilor

Kosovo: Victoria lui Albin Kurti la parlamentare a fost confirmată după renumărarea voturilor

Victoria partidului Autodeterminare (VV), condus de premierul interimar Albin Kurti, a fost confirmată sâmbătă, după finalizarea unei renumărări integrale a voturilor.
Kosovo: Victoria lui Albin Kurti la parlamentare a fost confirmată după renumărarea voturilor
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
31 ian. 2026, 15:58, Știri externe

Comisia Electorală din Kosovo a anunțat că partidul Autodeterminare (VV)  condus de premierul interimar Albin Kurti, a câștigat alegerile parlamentare de la finalul lunii decembrie după ce a obținut  51.1% din voturile exprimate, notează Le Figaro

În decursul lunii ianuarie, Comisia Electorală a decis renumărarea voturilor după ce a constatat un „grad ridicat de inexactități” în renumărarea parțială de verificare, care ar fi afectat aproximativ 70.000 de voturi. 

În urma deciziei autorității electorale, procurorul general al Kosovo a anunțat că a deschis o anchetă privind posibile „infracțiuni legate de procesul electoral”. 

Alegerile din decembrie au fost organizate pe fondul impasului politic care a afectat statul. Deși VV a câștigat alegerile parlamentare din februarie 2025, partidul nu a obținut o majoritate, iar în urma eșecurilor repetate în formarea unui guvern, președinta Vjosa Osmani a anunțat dizolvarea parlamentului. 

Noul parlament trebuie să numească un nou președinte și să ratifice acorduri de împrumut în valoare de aproximativ un miliard de euro cu Uniunea Europeană și Banca Mondială, care urmează să expire în următoarele luni. 

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Portavionul american USS Abraham Lincoln vs. ayatollahul Khamenei. Pot SUA să răstoarne regimul de la Teheran doar printr-o campanie aeriană „chirurgicală”?
Gandul
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor