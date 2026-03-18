Un „NATO economic”: planul UE împotriva presiunilor SUA și China

Propunerea apare într-un document pregătit de grupul Renew Europe din Parlamentul European, consultat de POLITICO, înaintea summitului liderilor europeni programat joi, la Bruxelles. În text, liberalii solicită Comisiei Europene să identifice și să negocieze până la finalul anului 2026 acorduri comune privind controlul exporturilor.

Inițiativa, denumită „Pact de descurajare geoeconomică”, ar urma să cartografieze dependențele critice comune, precum semiconductorii și pământurile rare, și să introducă în acordurile comerciale clauze de răspuns reciproc în caz de coerciție economică. Potrivit documentului, dacă una dintre țări este vizată de tarife agresive, toate statele participante ar trebui să reacționeze împreună.

„Acest pact va identifica dependențele critice comune și va propune clauze de răspuns reciproc în acordurile comerciale pentru a descuraja coerciția din partea SUA sau a Chinei. Dacă o țară este atacată prin tarife agresive, toate țările ar trebui să reacționeze”, se arată în document.

Renew Europe reunește formațiuni și lideri liberali importanți din Uniunea Europeană, inclusiv familia politică a președintelui francez Emmanuel Macron, dar și liderii din Estonia, Irlanda, Slovenia și Țările de Jos.

Demersul vine și ca răspuns la apelul lansat de premierul canadian Mark Carney, care a cerut la Forumul Economic Mondial de la Davos ca „puterile de mijloc” să se unească pentru a construi „ceva mai mare, mai bun, mai puternic și mai echitabil”. Carney a susținut că aceste state au cel mai mult de pierdut într-o lume dominată de blocuri închise și cel mai mult de câștigat din cooperare reală.

Summitul de joi de la Bruxelles trebuia să fie axat pe măsuri pentru stimularea economiei europene, însă agenda a fost complicată de războiul din Iran, care alimentează creșterea costurilor la energie, și de continuarea blocajului impus de premierul ungar Viktor Orbán asupra unui împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.