În Kosovo s-a decis renumărarea completă a buletinelor de vot de la alegerile parlamentare

Comisia electorală din Kosovo a ordonat luni o renumărare completă a buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc în decembrie, după ce a descoperit nereguli într-o renumărare parțială, determinând parchetul să deschidă o anchetă penală.
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
19 ian. 2026, 20:38, Știri externe

Conform rezultatelor preliminare, alegerile au fost câștigate de Vetëvendosje (VV), partidul premierului demisionar Albin Kurti, care a obținut peste 51% din voturi, potrivit Le Figaro. Cu toate acestea, după ce a constatat un „grad ridicat de inexactități” în renumărarea parțială de verificare, comisia electorală (ECC) a ordonat o renumărare a buletinelor de vot din toate secțiile de votare, a declarat președintele comisiei, Kreshnik Radoniqi.

„Infracțiuni legate de procesul electoral”

În urma deciziei autorității electorale, procurorul general al Kosovo, a anunțat că a deschis o anchetă privind posibile „infracțiuni legate de procesul electoral”. Aceste alegeri au avut loc după mai mult de zece luni de paralizie politică și imposibilitatea formării unui guvern după alegerile din februarie 2025. Inițial, s-a ordonat o renumărare completă a buletinelor de vot în 10 dintre cele 38 de municipalități ale țării și o renumărare parțială în alte 28. „Neregulile” descoperite în timpul acestui proces de verificare i-au determinat pe membrii comisiei să dispună o renumărare a tuturor buletinelor de vot la nivel național, a explicat presei Kreshnik Radoniqi.

Renumărarea voturilor întârzie formarea noului parlament

Potrivit comisiei, renumărarea de verificare a stabilit că rezultatele voturilor partidelor corespund numărării inițiale, dar a evidențiat discrepanțe în numărul de voturi atribuite candidaților de pe listele partidelor. Kreshnik Radoniqi a menționat în mod specific orașul Prizren, din sudul țării, unde peste 20.000 de voturi ar fi fost manipulate. Această nouă renumărare va întârzia și mai mult formarea noului parlament și a noului guvern, un scenariu care ar putea priva țara de milioane de euro în ajutor internațional, potrivit analiștilor. A doua zi după vot, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,  Kaja Kallas,  a declarat că Bruxelles-ul mizează pe formarea rapidă a unui nou guvern pentru a pune capăt impasului politic care paralizează țara.

