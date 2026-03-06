Prima pagină » Știri externe » Hezbollah cere evacuarea localităților israeliene de lângă granița cu Libanul

Hezbollah cere evacuarea localităților israeliene de lângă granița cu Libanul

Hezbollah a cerut locuitorilor israelieni din zonele aflate la mai puțin de 5 km de granița cu Libanul să evacueze, după ce armata Israelului a lansat lovituri asupra unor ținte din Liban.
Nițu Maria
06 mart. 2026, 06:09, Știri externe

Gruparea Hezbollah a transmis vineri dimineață un avertisment către locuitorii israelieni care trăiesc aproape de frontiera cu Libanul și le-a cerut să părăsească zonele situate la mai puțin de cinci kilometri de graniță, potrivit informațiilor relatate de BBC.

Mesajul a fost trimis pe canalul de Telegram al organizației, publicat în limba ebraică. Agenția Reuters precizează că anunțul a avut rolul de a transmite o reacție la acțiunile recente ale armatei israeliene în Liban.

În mesajul postat pe platforma de socializare, Hezbollah a criticat operațiunile militare ale Israelului și a făcut precizarea că acestea vor avea consecințe.

„Agresiunea armatei voastre împotriva suveranităţii Libanului şi a cetăţenilor paşnici, distrugerea infrastructurii civile şi campania de expulzare pe care o desfăşoară nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Hezbollah.

Tensiunile dintre cele două părți au crescut după ce armata israeliană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte din Liban. Loviturile au fost lansate joi seara, după ce autoritățile israeliene au cerut locuitorilor din suburbiile sudice ale Beirutului să plece din zonă.

Partea aceasta a capitalei libaneze este cunoscută drept un bastion important al Hezbollah.

În paralel, Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că operațiunile militare nu s-au limitat la Liban. Armata israeliană a anunțat că a început „un val amplu de lovituri împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran”.

