Arabia Saudită îl convoacă pe ambasadorul Iranului în legătură cu atacurile din Golf

Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Iranului, la o zi după ce regatul a acuzat Teheranul că i-a atacat teritoriul.
01 mart. 2026, 15:46

„Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul Iranului în Regat ca răspuns la atacurile îndrăznețe ale Iranului care au vizat Regatul și o serie de țări frățești”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe contul său X, potrivit France24.

Țările din Golf se vor reuni duminică seara pentru a discuta un răspuns unitar la atacurile Iranului, au declarat doi diplomați din Golf, în timp ce Teheranul continuă a doua zi de atacuri după ce atacurile SUA și Israelului au ucis liderul suprem al țării.

„Va fi o reuniune online a miniștrilor de externe ai CCG din cauza închiderii aeroporturilor”, a declarat un diplomat din Golf pentru AFP, solicitând anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

El a spus că discuțiile se vor concentra pe „atacurile Iranului asupra statelor din Golf și coordonarea unui răspuns unitar”. Un alt diplomat din Golf a confirmat informația.

Un petrolier al Insulelor Marshall, MKD Vyom, a fost deteriorat în urma unui atac în largul coastei Omanului, potrivit Reuters, care citează sursele sale.

