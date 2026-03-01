Unul dintre cele mai verzi orașe din Europa impresionează prin peisaje ce amintesc de un parc național

Nevoile de călătorie ale oamenilor care caută o vacanță se schimbă, iar un termen de căutare în particular a crescut cu un procent uimitor de 9.900% în ultimul an – „cel mai verde oraș din lume”, potrivit Express.

Cercetările sugerează că oamenii aleg să viziteze orașe care combină explorarea cu relaxarea în aer liber și spațiile verzi deschise.

Dacă această combinație pare prea bună pentru a fi adevărată, se pare că nu este cazul, deoarece multe orașe din întreaga lume sunt clasificate ca „bogate în natură”.

Oslo, capitala Norvegiei, s-a clasat pe primul loc, cu un scor verde de 77,3.

Profesioniștii în turism de la Iglu Cruise au elaborat un Indice al Orașelor Verzi care prezintă topul celor 10 orașe în care natura și viața urbană se îmbină.

Pe baza cantității de verdeață din fiecare oraș, a calității aerului și a spațiilor verzi publice accesibile, ei au descoperit că un oraș european se află în fruntea clasamentului.

Foarte multe spații verzi în oraș

Un procent uimitor de 95% dintre locuitorii din Oslo trăiesc la o distanță de 300 de metri de o zonă verde, ceea ce face ca Oslo să fie una dintre capitalele europene cele mai accesibile pietonilor și un oraș în care te simți ca și cum ai trăi într-un parc național.

Orașul are, de asemenea, un program inițiativ numit „parcuri de buzunar”, care a fost dezvoltat prin eforturile comunității de a transforma vechile locuri de parcare în zone verzi.

În plus, Oslo are prima „autostradă a albinelor” din lume – un coridor de flori și hoteluri pentru albine care traversează străzile orașului, oferind turiștilor o experiență unică a naturii norvegiene uimitoare, la doar câteva minute distanță.

Orașul se mândrește, de asemenea, cu obiective turistice renumite, precum Parcul Palatului Regal și Parcul Vigeland, care este cel mai mare parc de sculpturi din lume creat de un singur artist.