Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei

Până la ora 21 au loc alegeri locale parțiale în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

UPDATE ORA 17:00: Până la acestă oră, 27,89% din locuitorii Sectorului 6 și-au exercitat dreptul de vot, la polul opus fiind cei din Sectorul 3, cu 20,41%.

La nivelul municipiului, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la 24,50% până la ora 17:00, ceea ce corespunde unui total de 441.832 de persoane.

La alegerile din luna iunie, prezenta totală în sectorul 6 a fost de 44,18%, iar Ciprian Ciucu a fost ales primar cu 73% din voturi. În sectorul 4, prezența a fost de 43,37%, iar Daniel Băluță a câștigat al treilea mandat cu peste 60% din voturi.

Sectorul 1: 26,94%

Ora 16: 23,86

Ora 15: 21,07%

Ora 8: 0,98%

Sectorul 2: 24,94%

Ora 16: 22,23%

Ora 15: 19,53%

Ora 8: 0,92%

Sectorul 3: 20,41%

Ora 16: 18,18%

Ora 15: 15,98%

Ora 8: 0,75%

Sectorul 4: 26,48%

Ora 16: 23,52%

Ora 15: 20,76%

Ora 8: 0,94%

Sectorul 5: 22,42%

Ora 16: 20%

Ora 15: 17:66%

Ora 8: 0,95%

Sectorul 6: 27,89%

Ora 16: 25,03%

Ora 15: 22,28%

Ora 8: 0,84%

UPDATE ORA 16:00: Peste un sfert din locuitorii Sectorului 6 și-au exercitat dreptul de vot, la polul opus fiind cei din Sectorul 3, cu 18,19%, până la ora 16:00.

La nivelul municipiului, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la 21,84% până la ora 16:00, ceea ce corespunde unui total de 393.876 de persoane.

La o oră de la deschiderea secțiilor, la ora 8:00, 15.916 votanți veniseră la urne

Prezența la vot în București ajunsese la 0,88%, cu o participare aproape egală între femei și bărbați. Analiza pe sectoare arată diferențe moderate în mobilizarea alegătorilor.

Sectorul 1 era în frunte cu o prezență de 0,98%, urmat de Sectorul 5 cu 0,95% și Sectorul 4 cu 0,94%. În Sectorul 2, prezența era de 0,92%, iar în Sectorul 6 de 0,84%. Cea mai scăzută mobilizare se înregistra în Sectorul 3, unde prezența era de 0,75%.

Câte secții sunt în Capitală

Potrivit datelor oficiale, în București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

În funcție de adresa de domiciliu sau reședință, ei sunt așteptați să voteze în 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.