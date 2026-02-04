Simion, după apariția raportului din Congresul SUA: „Cerem alegeri parlamentare anticipate”

Cererea a fost făcută din Palatul Parlamentului.

„Cerem revenirea la votul poporului, la alegeri parlamentare anticipate”, a declarat liderul AUR.

El le-a cerut partidelor „care se pretind democratice să revină la democrație” și a anunțat că AUR este dispus să asigure guvernarea interimară.

George Simion a spus că solicitarea sa este justificată după apariția raportului SUA privind alegerile anulate din România.

„Toate demersurile noastre arată că adevărul este ascuns în mod intenționat cetățenilor români”, a susținut Simion care a adăugat că declarațiile oficialilor români privitoare la influența rusească în alegerile din România nu pot fi dovedite.

„Nicușor Dan nu are nici un raport (…) Nu poate fi tolerată minciuna repetată a autorităților române”, a transmis Simion.

Liderul AUR a mai susținut că administrația de la București nu este bine văzută în SUA.

„Nu este planificată nici o vizită, nicio întâlnire a lui Nicușor Dan cu Donald Trump”, a precizat George Simion.

Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA, condusă de republicanul Jim Jordan, un apropiat al președintelui SUA, Donald Trump, a publicat marți seară un raport de 160 de pagini în care acuză Comisia Europeană că a interferat în alegerile prezidențiale anulate din România și că cenzurează dreptul fundamental la libera exprimare.