Coaliția sub acoperire. Un lider PSD încearcă să afle dacă există „UDMR-iști mascați în PSD-iști”

Un lider social-democrat încearcă să afle dacă există „UDMR-iști mascați în PSD-iști”. Este vorba despre Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Totodată, el solicită aprobarea măsurilor sociale propuse de PSD.
Foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 feb. 2026, 13:41, Politic

Liderul social-democrat s-a referit la recenta declarație a președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a criticat unele măsuri ale Guvernului Bolojan.

„Am fost acuzați că vrem să rupem Coaliția, că am avea o agendă ascunsă atunci când semnalăm măsuri luate fără consultare și fără a ține cont de cel mai important lucru: oamenii Adevărul este simplu și corect: guvernăm împreună doar dacă luăm decizii împreună. PSD nu a cerut altceva decât respectarea unui protocol semnat și asumat de către toți partenerii de guvernare. (…) Pe lângă „PNL-iști” mascați în PSD-iști, să înțeleg că avem acum și „UDMR-iști” mascați în PSD-iști?”, s-a întrebat Claudiu Manda pe Facebook.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, printre altele, că majorarea taxelor și impozitelor locale a fost făcută fără suficiente calcule și fără o dezbatere publică reală. Acesta a explicat că, deși autoritățile locale pot decide nivelul taxelor prin hotărâri ale consiliilor locale, presiunea apărută între Crăciun și Anul Nou a dus la decizii grăbite.

Manda cere aprobarea pachetului de măsuri PSD

Secretarul general al PSD a cerut ca pachetul social anunțat de partidul său să fie preluat de Guvern.

„Amânarea măsurilor propuse de PSD, precum și a corectării măsurilor greșite luate fără consultare, nu a dus la stabilitate, ci la blocaje. Am votat măsurile guvernului din care facem parte — unele dure — însă există o limită: atunci când vorbim despre mame, pensionari și persoane cu probleme grave de sănătate. Am spus constant că, pe lângă ajustări, este nevoie de dezvoltare, construcție și viziune”, a precizat Claudiu Manda.

Pachetul de Solidaritate propus de PSD vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse. Reprezentanții PSD condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea pachetului.

