Claudiu Manda: Pachetul de relansare economică nu este negociabil

„Pachetul de relansare economică nu este negociabil! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale”, a afirmat marți, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Social-democratul a afirmat că economia se construiește pe „încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea”, acuzând că „instabilitatea și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică”.

Legat de declarațiile premierului Bolojan, referitoare la ideea unui guvern minoritar, Claudiu Manda precizează: „Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea «acasă», dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul «vreau sau nu vreau». Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională”, acuză secretarul general PSD.

Reamintim că, într-un interviu pentru RFI, vorbind despre coaliția de Guvernare, premierul Ilie Bolojan a făcut referire la atacurile publice susținute de membri ai PSD, Bolojan a precizat că, nu exclude, ca în perioada următoare să existe și varianta unui guvern minoritar, afirmând că „Nu ar fi prima oară când se întâmplă asta în România”.