Premierul Bolojan, despre atacurile PSD: „Nu este foarte confortabil”. Nu exclude varianta guvernului minoritar

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, marți, la RFI, despre tensiunile din coaliția de guvernare și atacurile repetate venite din partea liderilor PSD.

Întrebat cum se simte în fața etichetărilor repetate din partea colegilor de coaliție – Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Lia Olguța Vasilescu, Alfred Simonis și alții – care l-au numit „lăutar” și „kamikaze”, Bolojan a răspuns că are trei responsabilități majore pentru țară: ajustarea bugetară, relansarea economică și menținerea stabilității coaliției.

„Nu este foarte confortabil”

„Nu este foarte confortabil să te întâlnești cu oameni în ședințe care se comportă absolut rațional și după aceea pe posturile de televiziune, în declarații publice sau prin postări, îi vezi că au un comportament total diferit”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat că a încercat în toată această perioadă să nu potențeze conflictele și să se concentreze pe rezolvarea problemelor reale ale țării, evitând să răspundă „cu aceeași monedă” la atacuri.

„Gândiți-vă, când cineva se uită la ceea ce se declară în spațiu public, dacă n-ar participa la ședințele de coaliție, ar crede că ne-am scos ochi acolo”, a spus șeful Executivului, referindu-se la distorsionarea realității din ședințele de coaliție.

Nu exclude guvernul minoritar

Întrebat direct dacă ar fi mai bine fără PSD în coaliție, Bolojan a răspuns că aritmetica parlamentară de astăzi impune această formulă pentru a avea o majoritate stabilă.

La remarca jurnalistului, potrivit căruia „există și varianta unui guvern minoritar. Nu ar fi prima oară când se întâmplă asta în România”, premierul a declarat: „Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”.

Totuși, a precizat că un guvern minoritar ar fi „o situație limită” pe care personal nu o încurajează atâta timp cât este posibil altfel.

„Nu poți face reforme cu blocaje permanente”

Pus în fața afirmației jurnalistului conform căreia „cu PSD la guvernare nu puteți să faceți reformele pe care vă doriți”, Bolojan a admis că multe măsuri ar fi fost deja adoptate dacă toate partidele ar fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare.

„Multe lucruri care au fost adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate într-o altă formă. Problema aici este una de politici de responsabilitate”, a explicat premierul.

Întrebat dacă este nevoie de o modificare a protocolului coaliției, Bolojan a răspuns că „problema principală sunt oamenii care trebuie să respecte un contract”.

„Este vorba despre responsabilitate și despre seriozitate”, a conchis șeful Executivului.