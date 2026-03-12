Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan, despre creștere bugetului SRI: E o creștere importantă pe fonduri europene

Ilie Bolojan, despre creștere bugetului SRI: E o creștere importantă pe fonduri europene

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că majorarea bugetului Serviciul Român de Informații este determinată de proiecte finanțate din fonduri europene, precizând că și alte ministere se află în situații similare.
„Dacă aș fi agent, nu le-aș face asigurări de viață”. Ce a transmis Benjamin Netanyahu în prima conferință extinsă de presă de la începutul războiului
Bolojan avertizează că amendamentele la buget nu trebuie să repete „greșeala pe care am făcut-o anii trecuți”. Unele programe sociale ar putea fi finanțate din fonduri europene
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
Ilie Bolojan, după aprobarea bugetului: Reducem deficitul fără să reducem investițiile
Zelenski și Nicușor Dan, întrebați dacă Iranul este o amenințare pentru România: „Iranul este un aliat al Rusiei” / „O prezență suplimentară americană în România înseamnă un plus de securitate”
Radu Mocanu
12 mart. 2026, 22:32, Politic

Întrebat de ce bugetul Serviciului Român de Informații a crescut, dar bugetele altor ministere, precum ministerul Sănătății s-au diminuat, premierul României a spus: „Abordarea este simplistă și strict contabilă”. 

Potrivit lui Ilie Bolojan, unele instituții au bugete mai mari deoarece gestionează proiecte finanțate din programe europene. 

„Trebuie să recunoaștem că sunt ministere care și-au crescut bugetele sau autorități pentru că beneficiază de anumite linii de finanțare. Vă rog să verificați, de exemplu, Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor, de exemplu, care au programe importante și și Serviciu Român de Informații are programe atât pe fonduri europene cât și pe componenta de SAFE”, spune Ilie Bolojan. 

Prim-Ministrul a exemplificat: „De exemplu, achiziție de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care țin atât de accesarea de fonduri europene cât și de SAFE. Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituții, inclusiv SRI, și la Ministerul Apărării e o creștere importantă pe partea de SAFE de câteva miliarde, la fel este la Transporturi de câteva miliarde, anumite ministere, cum sunt cel de Externe, care n-au avut, de exemplu, astfel de proiecte, în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste fonduri”. 

