Ilie Bolojan, după aprobarea bugetului: Reducem deficitul fără să reducem investițiile

„Bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată, având în vedere turbulențele pe care le vedem pe piețele externe, atât din punct de vedere al dobânzilor, care sunt foarte volatile, dar și din punct de vedere al creșterii prețurilor la combustibil în general. Ținând cont de aceste aspecte, am propus un buget echilibrat”, a declarat joi premierul Bolojan.

Reducerea deficitului și menținerea investițiilor

Potrivit premierului, una dintre principalele provocări este reducerea deficitului bugetar, proces care presupune diminuarea cheltuielilor statului cu zeci de miliarde de lei.

„Reducerea deficitului este o provocare pentru că înseamnă că trebuie, practic, să ne reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu este foarte ușor, dar forma în care este propus urmărește atingerea acestui obiectiv”, spune Ilie Bolojan.

Prim Ministrul a precizat că Guvernul urmărește și menținerea nivelului investițiilor la un nivel ridicat, în ciuda eforturilor de reechilibrarea bugetară.

„Pentru că acest an este un an de final de perioadă de absorbție, așa cum știți, PNRR-ul se închide pentru toate țările europene la sfârșitul lunii august, practic, anul acesta, bugetele de investiții vor fi mai mari decât anul trecut, atât datorită componentelor care țin de PNRR, de peste 10 miliarde de euro la care se adaugă cofinanțările noastre, dar și datorită celorlalte componente care țin de SAFE”, anunță șeful Guvernului.

Reducerea cheltuielilor și relansarea economică

O altă componentă a bugetului vizează reducerea cheltuielilor din administrația publică, prin reforma administrației care prevedere reducerea cheltuielilor atât din aparatul central, cât și din cel local cu 10%.

„Să ne reducem pe fond cheltuielile de funcționare ale statului în așa fel încât sumele care sunt eliberate prin aceste reduceri să fie direcționate către serviciile de bază, educație, sănătate, de exemplu, sau către zona de investiții să ne permită relansare în anii următoare”, declară Bolojan.

Privind pachetul de relansare economică, Ilie Bolojan anunță: „prin pachetul de relansare, care va intra treptat în vigoare, prin pachetul de simplificare administrativă, putem să creăm condiții pentru ca economia României să fie așezată pe niște baze economice cât mai corecte”, adăugând că relansarea economică este o prioritate a bugetului: „O altă componentă importantă este partea de relansare economică și acest buget în modul în care este construit, având niște predicții care sunt moderate”.