Zelenski a vizitat Baza Aeriană de la Fetești, unde se antrenează ucraineni pentru a deveni piloți de avioane F-16

„Dincolo de discuțiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu președintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrică nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel care face un popor să rămână unit în fața pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie – toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun”, a scris pe Facebook, joi seara, Radu Miruță.

El spune că a mers împreună cu președintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, acolo unde tineri români și ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.

„I-am văzut pe viitori piloți ucrainieni emoționați în discuția cu președintele lor. Era o emoție sinceră, dar și o conștientizare profundă a responsabilității pe care o poartă”, susține ministrul Apărării.

Acesta susține că a discutat cu președintele Ucrainei despre continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni și despre consolidarea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO.

Radu Miruță arată că președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România: „La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin”.