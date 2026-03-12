Prima pagină » Politic » Zelenski a vizitat Baza Aeriană de la Fetești, unde se antrenează ucraineni pentru a deveni piloți de avioane F-16

Zelenski a vizitat Baza Aeriană de la Fetești, unde se antrenează ucraineni pentru a deveni piloți de avioane F-16

Ministrul Apărării Radu Miruță și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au vizitat joi Baza 86 Aeriană de la Fetești, unde tineri români și ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.
Zelenski a vizitat Baza Aeriană de la Fetești, unde se antrenează ucraineni pentru a deveni piloți de avioane F-16
Foto: Facebook/Radu Miruță
Cosmin Pirv
12 mart. 2026, 22:39, Politic

„Dincolo de discuțiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu președintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrică nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel care face un popor să rămână unit în fața pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie – toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun”, a scris pe Facebook, joi seara, Radu Miruță.

El spune că a mers împreună cu președintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, acolo unde tineri români și ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.

„I-am văzut pe viitori piloți ucrainieni emoționați în discuția cu președintele lor. Era o emoție sinceră, dar și o conștientizare profundă a responsabilității pe care o poartă”, susține ministrul Apărării.

Acesta susține că a discutat cu președintele Ucrainei despre continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni și despre consolidarea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO.

Radu Miruță arată că președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România: „La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin”.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
Gandul
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor