Zelenski anunță că experții ucraineni în domeniul dronelor vor merge în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul olandez Rob Jetten.

„Dacă vorbim despre acumularea anumitor active, ne-am dori foarte mult ca aceasta să fie o oportunitate pentru ambele părți. Știți despre deficiențele anumitor capacități pe care le avem și înțelegem deficiențele pe care le au țările din Golf. Deci, există și discuții în acest sens. Deocamdată este prea devreme să vorbim despre alte detalii. Săptămâna viitoare, când experții vor fi la fața locului, vor evalua situația și vor oferi asistență, deoarece vin echipați cu capacitățile necesare”, a spus Zelenski duminică, potrivit Ukrainska Pravda.

Liderul ucrainean a subliniat „o oportunitate pentru ambele părți”, întrucât Kievul speră să obțină, în schimb, rachete pentru sistemele sale Patriot, cruciale pentru ca Ucraina să facă față atacurilor lansate de Rusia.

Anunțul făcut duminică vine după ce în această săptămână, Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în apărarea împotriva dronelor Shahed din regiunea Orientului Mijlociu. Am ordonat să furnizăm mijloacele necesare și să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară”, anunța, pe 5 martie, Zelenski.