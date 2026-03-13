Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”

Victor Alistar, purtător de cuvânt al ÎCCJ și fost membru CSM, avertizează că statutul magistraților a fost amputat sever de puterea executivă. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Off the Record”, moderată de Sorina Matei.

„Ne aflăm după amputarea severă a statutului. S-a amputat la jumătate față de ce era acum doi ani și jumătate”, a declarat Victor Alistar.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a subliniat că modificările aduse statutului reprezintă o ingerință directă într-o componentă patrimonială esențială.

Alistar a precizat că puterea executivă a acționat cu „mare bucurie” atât la elaborarea cât și la promulgarea acestor modificări. Consecințele afectează condițiile de activitate ale magistraților după ani de privațiuni profesionale.

Judecătorii nu pot fi presați din exterior

Alistar a respins ideea că judecătorii ar putea fi influențați prin mesaje venite de la președinte sau alte autorități. „Judecătorul se uită și întreabă în ce bază legală i s-a trimis acel mesaj”, a explicat acesta. Inamovibilitatea și independența judecătorilor reprezintă garanții constituționale care nu pot fi eludate.

Contextul: referendumul lui Nicușor Dan

Declarațiile lui Alistar vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat un referendum în rândul corpului magistraților privind activitatea CSM. Șeful statului spunea că se fac analize tehnice pentru organizarea acestuia, cu accent pe confidențialitate și transparență.

În decembrie, Nicușor Dan anunța că referendumul va conține o singură întrebare: dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar. El susținea că promovările la ÎCCJ s-au făcut pe criterii de obediență față de un grup care conduce sistemul, nu pe criterii de profesionalism.