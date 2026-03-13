Prima pagină » Justiţie » Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”

Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”

Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ, avertizează că statutul magistraților a fost amputat sever de puterea executivă, în contextul referendumului anunțat de Nicușor Dan.
Victor Alistar: „Rolul CSM-ului este acela de a fi garant, de a fi scut, tocmai ca diferite puteri să nu intre să ia la întrebări judecătorii când doresc”
Victor Alistar: „Rolul CSM-ului este acela de a fi garant, de a fi scut, tocmai ca diferite puteri să nu intre să ia la întrebări judecătorii când doresc”
Victor Alistar despre pensiile magistraților: „S-a creat această psihoză pentru a crea o dușmănie”
Victor Alistar despre pensiile magistraților: „S-a creat această psihoză pentru a crea o dușmănie”
Victor Alistar: Justiția trebuie să fie garant pentru societate, nu instrument de revanșă
Victor Alistar: Justiția trebuie să fie garant pentru societate, nu instrument de revanșă
Victor Alistar: Avem o medie de dosare soluționate, de două ori și jumătate aproape, peste media UE
Victor Alistar: Avem o medie de dosare soluționate, de două ori și jumătate aproape, peste media UE
Trei turiști străini, escortați de jandarmii montani după întâlnirea cu o ursoaică la Sinaia
Trei turiști străini, escortați de jandarmii montani după întâlnirea cu o ursoaică la Sinaia
Departamentul Justiție
13 mart. 2026, 14:20, Justiţie

Victor Alistar, purtător de cuvânt al ÎCCJ și fost membru CSM, avertizează că statutul magistraților a fost amputat sever de puterea executivă. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Off the Record”, moderată de Sorina Matei.

„Ne aflăm după amputarea severă a statutului. S-a amputat la jumătate față de ce era acum doi ani și jumătate”, a declarat Victor Alistar.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a subliniat că modificările aduse statutului reprezintă o ingerință directă într-o componentă patrimonială esențială.

Alistar a precizat că puterea executivă a acționat cu „mare bucurie” atât la elaborarea cât și la promulgarea acestor modificări. Consecințele afectează condițiile de activitate ale magistraților după ani de privațiuni profesionale.

Judecătorii nu pot fi presați din exterior

Alistar a respins ideea că judecătorii ar putea fi influențați prin mesaje venite de la președinte sau alte autorități. „Judecătorul se uită și întreabă în ce bază legală i s-a trimis acel mesaj”, a explicat acesta. Inamovibilitatea și independența judecătorilor reprezintă garanții constituționale care nu pot fi eludate.

Contextul: referendumul lui Nicușor Dan

Declarațiile lui Alistar vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat un referendum în rândul corpului magistraților privind activitatea CSM. Șeful statului spunea că se fac analize tehnice pentru organizarea acestuia, cu accent pe confidențialitate și transparență.

În decembrie, Nicușor Dan anunța că referendumul va conține o singură întrebare: dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar. El susținea că promovările la ÎCCJ s-au făcut pe criterii de obediență față de un grup care conduce sistemul, nu pe criterii de profesionalism.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Câți bani vor primi în plus angajații? Anunțul lui Bolojan
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor