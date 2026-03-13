Victor Alistar: Justiția trebuie să fie garant pentru societate, nu instrument de revanșă

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit în emisiunea OFF THE RECORD, vineri, despre rolul justiției și presiunile externe care îi pot influența deciziile.

El a făcut referire la importanța menținerii independenței sistemului judiciar și avertizează asupra tentației de a folosi justiția pentru scopuri politice sau personale.

Alistar a declarat că există o problemă majoră: „Însă noi ca societate trebuie să știm dacă vrem o justiție care să fie un garant pentru noi sau vrem, pentru că probabil pe moment ne satisface anumite dorințe de revanșarde, să o punem la pământ.”

Victor Alistar a explicat că unele presiuni din afara sistemului, chiar dacă provin din organizații civice sau ONG-uri active, pot fi, sub o formă sau alta, periculoase.

„Din punctul meu de vedere, nu. Să încerci să ai o ingerință directă în procesul de decizie prin mecanisme de presiune, nu mai e regulă.”, a spus acesta.

Fostul membru CSM a afirmat că justiția trebuie să fie protejată, iar deciziile să fie luate fără influențe externe, fie ele politice, mediatico-civice sau de altă natură. În opinia sa, independența judiciară nu este o formalitate legală, ci un element important pentru funcționarea corectă a societății.