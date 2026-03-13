Prima pagină » Off the record » Victor Alistar: Justiția trebuie să fie garant pentru societate, nu instrument de revanșă

Victor Alistar: Justiția trebuie să fie garant pentru societate, nu instrument de revanșă

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al CSM, a declarat în emisiunea OFF THE RECORD că justiția din România trebuie să rămână independentă și să nu fie influențată de presiuni externe, politice sau civice.
Departamentul Justiție
13 mart. 2026, 14:14, Justiţie

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit în emisiunea OFF THE RECORD, vineri, despre rolul justiției și presiunile externe care îi pot influența deciziile.

El a făcut referire la importanța menținerii independenței sistemului judiciar și avertizează asupra tentației de a folosi justiția pentru scopuri politice sau personale.

Alistar a declarat că există o problemă majoră: „Însă noi ca societate trebuie să știm dacă vrem o justiție care să fie un garant pentru noi sau vrem, pentru că probabil pe moment ne satisface anumite dorințe de revanșarde, să o punem la pământ.”

Victor Alistar a explicat că unele presiuni din afara sistemului, chiar dacă provin din organizații civice sau ONG-uri active, pot fi, sub o formă sau alta, periculoase.

„Din punctul meu de vedere, nu. Să încerci să ai o ingerință directă în procesul de decizie prin mecanisme de presiune, nu mai e regulă.”, a spus acesta.

Fostul membru CSM a afirmat că justiția trebuie să fie protejată, iar deciziile să fie luate fără influențe externe, fie ele politice, mediatico-civice sau de altă natură. În opinia sa, independența judiciară nu este o formalitate legală, ci un element important pentru funcționarea corectă a societății.

