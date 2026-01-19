Replica UDMR pentru metafora lui Manda la adresa premierului: Bolojan, prin stilul său de a conduce, poate să genereze uneori nemulțumiri

Anul a început cu noi discuții în interiorul coaliției de guvernare, după declarații care sugerează nemulțumiri față de stilul de conducere al premierului Ilie Bolojan. Invitat luni seara la Digi24, Tanczos Barna a declarat că nu crede că se pune problema schimbării premierului

„Toată lumea își dorește lucruri. Nu cred că este nici momentul, nu cred că este oportun, nu cred că se poate, motiv pentru care vom lucra împreună cu colegii noștri din PNL și PSD în continuare și cu domnul prim-ministru Bolojan”, a spus vicepremierul Barna.

„Chiar dacă uneori, da, într-o coaliție, într-un parteneriat, toți avem probleme de genul acesta, toți avem nemulțumiri, toți avem impresia că doar alții au avantajele și noi avem doar dezavantajele unei colaborări de tip coaliție, dar nu cred că se pune în momentul de față problema de a schimba, de a înlocui, de a schimba Lăutarul”, a mai spus Tanczos Barna, făcând trimitere la metafora folosită de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Antena 3 CNN.

Replica UDMR pentru Claudiu Manda

Întrebat dacă Ilie Bolojan are un plan pe care și-l execută singur și nu-l discută cu nimeni, Tanczos Barna a adus în discuție metafora făcută de Claudiu Manda, care a spus că „mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist” și că „ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul”.

„Eu mă înțeleg foarte bine și cu domnul Claudiu Manda și cu domnul prim-ministru, motiv pentru care mi-e greu, iarăși fiind la mijloc, să-mi dau cu părerea pe această declarație. Un lucru este cert. Domnul prim-ministru vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul. Dânsul trebuie să vadă toate ministerele, trebuie să aibă perspectiva administrației centrale și locale, trebuie să aibă perspectiva macroeconomică, geostrategică și uneori, prin stilul dânsului de a conduce, poate să genereze nemulțumiri”, a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a mai subliniat că prioritatea României este bugetul pentru 2026 „cât se poate de repede”.

„Supărări sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient, dar până la urmă le putem rezolva pe toate și cred că cel mai important pentru țară este să avem buget cât se poate de repede, să avem o traiectorie consecventă pe tot ce înseamnă finanțarea investițiilor, să avem o predictibilitate pe tot ce înseamnă reducerea expunerii la împrumuturi externe. Toate aceste lucruri sunt importante și le vom așeza cu siguranță și vom găsi soluții de compromis”, a conchis Tanczos Barna.