Consilierul prezidențial pentru Educație: Pentru binele copiilor noștri sper să nu se ajungă acolo

Întrebat despre o potențială grevă în sistemul de educație în perioada examenelor naționale, Sorin Costreie a declarat: „pentru binele copiilor noștri sper să nu se ajungă acolo. Aceasta e un fel de bombă nucleară pe care o au colegii noștri din preuniversitar. Dar vă dați seama că tot sistemul ar fi foarte influențat de astfel de măsuri”, miercuri la B1 TV.

Consilierul a explicat că nemulțumirile din acest domeniu sunt create de măsurile de austeritate adoptate de Guvern în vederea reducerii deficitului bugetar, dar și de alocările bugetare modeste de care se bucură sistemul.

„Deci abia acum doi ani nu am avut parte de creșteri salariale și este în genere un domeniu care stă la periferia interesului social. Pare acum, pentru că nu s-au înaintat cu celelalte măsuri în acest context de reducere financiară. Pare aproape singurul domeniu, mai sunt și prin sănătate, dar nu a fost exact ca în educație. Singurul domeniu vizat de constrângeri. Și atunci oamenii își pun problema solidarității sociale. Adică de ce doar noi?”, spune Costreie.

Despre alocările bugetare, oficialul a susținut: „ Aș mai vedea un motiv și general, dar și particular al neîncrederii față de instituții. noi avem vechea lege din 2011 care spunea clar 6% un minim din buget pentru educație. Ori noi alocările le-am avut în toți acești ani puțin peste 3. Iar în contextul noii legi din 2023 s-a menținut. Oamenii nu mai au încredere”.

Consilierul a subliniat că menținerea dialogului este esențială: „Eu înțeles că e nevoie de dialog. Și eu personal și domnul președinte am avut discuții cu liderii sindicatelor. Sunt convins că și domnul premier, mai ales și în calitate de ministru al educației, va discuta cu dânsii. Dar într-adevăr nu trebuie să escaladeze și să ajungem la închiderea anului școlar”.

Acesta a mai susținut că pentru menținerea echilibrului este nevoie de numirea unui ministru plin: „Soluția este să avem un ministru cât mai repede plin, care să discute și bugetul, să discute și cu sindicatele, să discute și cu premierul și cu oricine e nevoie ca să ajungem la un echilibru”.

Aceste precizări vin în contextul protestelor din Educație. Miercuri, sindicaliștii din domeniu s-au strâns în Piața Victoriei pentru a-și arăta nemulțumirea față de măsurile guvernului.