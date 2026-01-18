Manda, despre Mercosur: „Cum facem cu decizii atât de importante să fie trecute fără să se asculte și alte puncte de vedere?”

Referitor la lipsa dezbaterii pe acest subiect, Claudiu Manda a răspuns: „La noi nu a existat o dezbatere publică. Ministerul Agriculturii spune un lucru, ministerul de Externe nu ține cont de ce spune ministerul Agriculturii”.

Întrebat despre consultarea în coaliție, secretarul general PSD a fost categoric: „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic în coaliție, niciodată”, a citat Manda declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Premierul invocă un acord cu președintele

Kelemen Hunor a declarat că situația este inacceptabilă și că nu a existat discuție nici în guvern, nici în coaliție. Premierul Bolojan a susținut însă că „a existat un acord între guvern și președinte”.

Referitor la acest aspect, Claudiu Manda a subliniat: „Întrebarea este cine a mandatat ambasadorul nostru de la Coreper să voteze. Acolo era un moment în care putea să fie blocat dacă era România și încă o țară”.

Grindeanu nu a fost consultat

Întrebat dacă vicepremierul Sorin Grindeanu a dat acordul PSD-ului lui Bolojan, Manda a răspuns: „Eu sunt sigur că nu. Am vorbit în toată această perioadă cu domnul Grindeanu, cred că vorbeam și de două și de trei ori pe zi”.

Când moderatoarea l-a întrebat „Acordul guvernului înseamnă Bolojan și atât?”, secretarul general PSD a confirmat implicit această interpretare.

Referitor la modul în care s-a ajuns la această situație, Manda a dezvăluit: „Când au dat drumul la acest memorandum și au văzut împotrivirea de la Ministerul Agriculturii, au hotărât mai degrabă să oprească memorandumul și să o facă fără consultare în guvern. Și fără consultare în coaliție”.

Primul subiect la ședința de coaliție

Referitor la ce urmează să facă PSD, secretarul general a anunțat: „Cred că la prima întâlnire a coaliției și cred că va fi luni, adică mâine, unul dintre subiectele care se va discuta, dacă nu cumva primul, este acesta”.

El a pus întrebarea: „Cum facem cu decizii atât de importante să fie trecute fără să se asculte și la alte puncte de vedere?”.

Referitor la poziția PSD, Manda a fost clar: „Pot să vă spun că PSD-ul este împotriva și că se va lupta să protejeze fermierii din Europa”.

Respinge acuzațiile USR

Întrebat despre votul europarlamentarilor PSD, Manda a respins acuzațiile: „Marea minciună pe care o vedem în zona USR-iștilor, care spun că noi, europarlamentarii, inclusiv eu, am votat acordul. Noi nu am votat acordul. Noi am votat atunci o clauză de salvgardare și câteva solicitări de protecție a fermierilor din Europa”.

El a precizat că acordul va ajunge pe masa Parlamentului European abia în aprilie-mai.

Sesizare la Curtea Europeană

Referitor la ce poate face PSD acum, Manda a răspuns: „Săptămâna viitoare la Strasbourg, există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în care va putea sesiza Curtea Europeană de Justiție. Noi vom vota acest proiect”.

Întrebat dacă există șanse de succes, secretarul general PSD a spus: „S-ar putea să existe și o majoritate care să treacă și atunci să vedem dacă se va ajunge acolo la un conflict juridic”.

Riscuri pentru fermieri și consumatori

Referitor la riscurile pe care le presupune acordul, Claudiu Manda a explicat: „Fermierii, mai ales în zona de producție zootehnică, au o mare problemă. Se luptă cu produse din America de Sud, unde nu știi dacă au hormon de creștere, nu știi ce norme respectă”.

El a dat un exemplu concret: „Imporți lapte praf, faci iaurt în Olanda și pe rafturile din România o să apară că este iaurt produs în Europa, dar de fapt este cu lapte praf din țările din America Latină”.

La final, întrebat despre declarația lui Kelemen Hunor, Manda a răspuns ironic: „Ce pot să le spun celor de la UDMR? Bine ați venit în club!. De foarte multe ori s-a întâmplat să fie luate decizii și nu bune în care să nu fim cooptați și să ne trezim cu ele pe masă”.