Manda, despre șefia SRI: Ar trebui să fie un civil, o persoană echilibrată

Întrebat despre istoricul PSD în raport cu SRI și dacă PSD vrea din nou șefia serviciului, Manda a răspuns: „Cel puțin în ceea ce privește PSD-ul, miniștrii nu au fost puși de servicii. PSD-ul a pus miniștrii, pe un vot intern”.

Întrebat dacă PSD a cerut șefia SRI în negocierile din coaliție sau cu președintele, secretarul general a răspuns: „Nu a fost nicio negociere în coaliție”.

Referitor la procedura corectă, Manda a explicat: „Abordarea corectă este cea pe care a spus-o președintele României. Fiind vorba de acest mecanism de punere în funcție – președintele propune și Parlamentul votează – atunci când va avea niște nume, va veni și va propune coaliției numele și rămâne să vedem dacă cei din coaliție sunt de acord sau nu”.

„Nu știu cine o să fie”

Când moderatoarea a menționat că PSD ar fi livrat presei două nume pentru șefia SRI și a întrebat ironic dacă Manda ar putea fi viitorul șef, acesta a răspuns: „Nu cred. Nu. Nu știu cine o să fie”.

El a negat: „Nu cred că a propus sau a livrat partidul nostru către presă două nume. Am văzut destul de multe nume apărute în spațiu public”.

Manda a subliniat: „Este clar că va exista o consultare între președinte și partidele politice. Propunerea vine din partea președintelui României”.

Condițiile PSD pentru votul în Parlament

Întrebat care sunt condițiile PSD pentru a trece propunerea în Parlament, Manda a enumerat: „Ar trebui să fie un civil. Ar trebui să fie o persoană echilibrată. Ar trebui să fie o persoană care să scoată sau să păstreze Serviciul Român de Informații din afara jocurilor politice”.

Când moderatoarea a spus „depinde ce e civil, domnule Manda. Dumneavoastră sunteți un civil?”, secretarul general PSD a răspuns: „Eu sunt un civil, 100%. Nu cred că se poate îndoi cineva. Numai dacă ne uităm la ce am pățit eu sau doamna mea de-a lungul timpului”.

El a precizat însă: „Dar nu spun asta că ar trebui să fie un civil acolo” – referindu-se la faptul că nu se propune pe sine pentru funcție.

„Parchetele nu intră la mezat”

Întrebat dacă șefia parchetelor intră la acest „mezat”, Manda a răspuns categoric: „Nu”.