Ilie Bolojan nu schimbă „lăutarul”: Nu lucrez după ureche

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, la Digi 24, despre criticile aduse de partenerii de coaliție, în special de la președintele PSD, Sorin Grindeanu, dar și de la fostul lider PSD, Marcel Ciolacu.

„Niciun fel de emoție legat de acest lucru (de asumarea răsăunderii – n.r.). Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post. (…) Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte și, indiferent cine este la guvernare și cine-i premier, cu cât facem mai repede un buget, cu cât acest buget îl facem mai așezat, mai realist, bazat pe date corecte, cu atât România va rămâne o țară de încredere”, a spus premierul.

Nu schimbă lăutarul

Bolojan a întrebat, retoric, de ce nu a vrut nimeni să își asume guvernarea dacă atunci când a deevenit el premier „nu era niciun fel de problemă bugetară”.

„Deci știți, e foarte ușor să declari după ce România a trecut printr-o situație dificilă tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru țara noastră. În ceea ce privește astfel de declarații (precum cea a lui Claudiu Manda, de „schimbare a lăutarului” – n.r.), ele (…) nu pe mine mă afectează pentru că noi nu lucrăm după ureche, încercăm să lucrăm după un plan. Avem un program de guvernare”, a spus premierul.

Bolojan și playlist-ul

Întrebat dacă vreun lider din coaliție i-a cerut demisia sau să schimbe „playlist-ul în ședință”, Bolojan a spus că „nu a existat astfel de discuție”.

Întrebat, în continuare, dacă el crede că PSD va ieși de la guvernare, Ilie Bolojan a spus că „este decizia Partidului Social-Democrat să facă ceea ce consideră de cuviință”.

„Consider că stabilitatea României în această perioadă, din punct de vedere politic, este un element important care ține de predictibilitatea economică, de costurile dobânzilor pe care România le plătește și, sigur, fiecare partid decide ceea ce consideră de cuviință”, a mai spus premierul.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a spus că „mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist” și că „ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul”.

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre afirmația unui primar, potrivit căruia „Bolojan cântă la vioară și PSD dansează”, Manda a răspuns: „Nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă de multe ori, nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm”.

El a lăsat deschisă posibilitatea schimbării premierului. „Cred că ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu am reuși să-l mai ascultăm”, a adăugat secretarul general PSD.